El Ayuntamiento de Granada anima a recuperar la actividad económica

El Ayuntamiento de Granada pondrá en marcha campañas de dinamización y apoyo al pequeño comercio de la ciudad y llevará a cabo “un seguimiento y una toma de contacto permanente para ver cómo se está recuperando la actividad económica y el pulso de la sociedad”. Así lo ha manifestado esta mañana el alcalde, Luis Salvador, en la visita que esta mañana ha realizado a los establecimientos del entorno del Camino de Ronda.Durante el recorrido, en el que ha estado acompañado por la concejal de Participación Ciudadana, Eva Martín; el presidente de la asociación de vecinos, José Vargas, y varios comerciantes de la zona, Salvador se ha referido a la “parálisis total de la actividad que hemos pasado”, una etapa que, según ha añadido, ha supuesto que muchas empresas, PYMES y autónomos “aún pudiendo abrir sus negocios, no lo hagan porque no se dan las condiciones para generar ingresos y prefieran esperar a fases posteriores”.Esta situación afecta especialmente al distrito de Ronda, en el que -según han coincidido el presidente de la Asociación de Vecinos y varios propietarios de establecimientos de la zona- apenas está abierto actualmente el 30% de los comercios del barrio. En palabras de José Vargas, los comercios más dañados han sido los bares, restaurantes y pubs “y, en estas condiciones no les compensa abrir, no les resulta rentable, y no abren”.Ante esta situación y con el fin de contribuir a la recuperación de la actividad económica, el Ayuntamiento ha editado un vídeo que, con el lema ‘ahora somos la sonrisa de cada granadino’, muestra imágenes de diferentes comercios, tanto del centro como de los barrios, y anima a “recorrer ahora cada tienda y cada persiana bajada, para ayudar a subirlas”. Con algo más de un minuto de duración, el vídeo será difundido a partir de mañana por el Consistorio a través de redes sociales.Tras agradecer el esfuerzo realizado por los comerciantes del distrito durante la pandemia –especialmente los del sector de la alimentación- el alcalde se ha referido a la importancia de los establecimientos hosteleros en esta zona de la ciudad.En este sentido ha recordado la decisión del Ayuntamiento de ampliar el espacio de las terrazas para permitir que puedan tener el mismo número de mesas que tenían autorizado, a la vez que se mantienen las garantías de seguridad.“Aportamos así una medida que permitiera utilizar el 100 por cien de las terrazas manteniendo las medidas de seguridad”, ha dicho. “Aunque debiéramos haber estado en fase 2 desde este lunes, esperamos pasar el lunes siguiente. Entonces, los establecimientos podrán recuperar el interior, y esperamos que éste sea el salto definitivo para que el sector de la hostelería abra y genere actividad”, ha concluido