El Ayuntamiento de Granada relanza la campaña de vigilancia de ruidos en pisos

El Ayuntamiento de Granada activa un dispositivo especial coincidiendo en el inicio del curso académico por parte de la Policía Local de "atención preferente" en el cumplimiento de la normativa de ruidos por lo que ofrecerán una respuesta inmediata y rápida "ante cualquier denuncia que se produzca por exceso de ruidos en una vivienda".

La concejala de Protección Ciudadana y Movilidad en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha destacado que la medida responde a la "prioridad" que para el gobierno municipal supone garantizar el derecho al descanso de los ciudadanos y ciudadanas "por lo que desde ya vamos a velar para que ningún vecino o vecina sufra molestias por exceso de ruidos procedentes de otros pisos en horario nocturno".

En este sentido, y tras recordar que las sanciones por incumplimiento en la normativa de ruidos son de 400 euros, la edil ha indicado que el Ayuntamiento de Granada en un paso más para garantizar el derecho al descanso "notificará, en caso de que el morador no se identifique, la sanción al propietarios del inmueble". Según ha explicado, con esta medida el Ayuntamiento de Granada pone freno a los inquilinos que no proceden a identificarse cuando los agentes de la Policía Local se personan en la vivienda ante las denuncias por ruidos.

"En caso de que el morador no se identifique, es el propietario de la vivienda el responsable de la misma, en tanto que entendemos que no se pueden desentender de un piso de su propiedad por el que recibe un beneficio económico", ha dicho, para a continuación añadir que "esas sanciones por ruidos se interpondrán al inquilino, pero en el caso de que no se proceda a su identificación emitiremos la sanción a nombre del propietario del arrendador de la vivienda", ha explicado.

Asimismo, Ruz Peis ha añadido que el Ayuntamiento de Granada realiza una comunicación a la Agencia Tributaria de aquellos pisos que habitados en régimen de alquiler en nuestra ciudad sobre los que pesen denuncias por ruidos, por lo que "además comprobamos que la vivienda cuenta con un alquiler conforme a la legalidad".