El Ayuntamiento cumple 590 días sin ascensor

El Ayuntamiento de Granada lleva 590 días sin ascensor. Más de un año y siete meses sin accesiblidad. Así lo denunció ayer nuevamente el grupo municipal de Ciudadanos (Cs), que acusó al equipo de Gobierno de no cumplir la normativa de accesibilidad. “Hay que dar ejemplo”, dijo el portavoz de Cs, Manuel Olivares.

Según Cs, esto es una prueba de “cómo gestiona el PSOE en un Ayuntamiento”. “Es un punto más de la nefasta gestión. Los recursos, que son de todos los granadinos, hay que gestionarlos bien y la gestión del PSOE se basa en el escaparate”, denunció el portavoz.

Preguntado sobre el problema real del ascensor, Olivares dijo que no lo saben. “Sabemos que no funciona, que no se puede utilizar. Será una pieza u otro problema pero lo que hay que hacer es dotar presupuestariamente para poder arreglar el ascensor, que es primordial”.

Y no sólo para los usuarios, que no pueden acceder, sino para trabajadores, que tienen por ejemplo que subir o bajar archivos y material “con carretilla” por las escaleras, algo que “no se puede consentir”.