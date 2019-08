El Ayuntamiento denuncia que la gestión del PSOE "deja en la calle" a 8 familias en riesgo de exclusión

"Paco Cuenca y su equipo deja en la calle a 8 familias, con 25 personas, 15 de ellas menores". Así de contundente se ha referido esta mañana el concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, sobre la situación encontrada en el programa de viviendas temporales para la inclusión social activa.

Según Huertas, el anterior equipo del PSOE firmó en diciembre de 2017 un convenio con Provivienda, "sin sacar concurso público", por el que se derivaba a familias en riesgo a esta empresa, que gestiona alojamientos con 6 pisos donde en la actualidad hay "25 personas alojadas, con menores, la mayoría familias monoparentales y en riesgo de exclusión".

"Ese convenio expiró el 28 de febrero de 2019 y no se ha renovado. El equipo de Cuenca no lo renovó y continuó diciéndole a la empresa que siguiera manteniendo el servicio y alojando a las familias. Y además, los 78.880 euros no están abonados al 100%. La empresa ha continuado prestando servicios sin haber cobrado el importe del convenio y sin tener una renovación de ese convenio, sin tener un paraguas jurídico bajo el que poder trabajar".

El concejal ha denunciado esta situación asegurando que les parece "gravísimo" y que es consecuencia de una " nefasta gestión, inoperatividad y dejadez manifiesta del equipo de Cuenca, que no han sabido gestionar nada por lo que vemos y denunciamos".

"Hay 25 personas cubiertas por un programa que está extinto", incidió Huertas, que lanzó también un mensaje de calma asegurando que esta misma mañana se ha reunido con personas de las áreas municipales para "trabajar y poner solución legal y administrativa al asunto".

Así, van a buscar una prórroga del contrato y analizar diferentes posibilidades porque "este programa continuará activo" y se le dará respuesta a las familias. "La semana que viene hemos quedado con la empresaa para darle solución y que esas personas puedan seguir alojadas mientras se busca otra salida", ha explicado, resaltando el apoyo del alcalde, Luis Salvador, "a los derechos sociales". "Estas personas no van a ir a la calle, seguiremos prestando el servicio", asegura.