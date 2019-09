El Ayuntamiento estudiará el uso de los fondos Dusi que hacía el anterior gobierno

El Ayuntamiento de Granada va a estudiar el uso de los fondos DUSI por parte del anterior gobierno socialista y el estado de las ayudas y su inversión ante la sospecha de derivaciones de fondos a otros capítulos municipales.

Según el portavoz de Cs, Manuel Olivares, hoy se ha retirado del orden del día de la Junta de Gobierno Local un punto de generación de crédito por importe de 161.321 euros porque sospechan que se estaban "usando fondos Dusi para pagar sueldos de trabajadores municipales", concretamente del área de Informática, y quieren saber si realmente están asociados a proyectos o se estaban utilizando para asumir parte del Capítulo I.

"Es una situación preocupante y vamos a ver la memoria de proyectos", ha asegurado el portavoz y concejal de Empleo.

Este informe se sumará a otro también anunciado por el Ayuntamiento sobre los contratos anulados por el Consejo Consultivo. Hoy la Junta de Gobierno ha tratado otro y dicen que en estos casi tres meses han tratado ya una decena. "Vamos a iniciar un estudio de todos los contratos nulos realizados y las empresas parte de estos contratos porque también son copartícipes de la situación. Ahora las cosas han cambiado y no puede seguir el sistema de repartir y adjudicar contratos de manera nula saltándose los trámites de control legales y haciendo una forma de adjudicación directa. Queremos que se cumplan las normativas de contratación y haremos un control máximo y férreo", ha dicho Olivares.

Los contratos afectados por las anulaciones fueron prorrogados por el anterior gobierno del PSOE, que fue el que derivó los mismos al Consultivo para que se pronuncie sobre la declaración de nulidad en la mayoría de los casos.

El último anulado e informado hoy en la Junta de Gobierno Local se refiere al mantenimiento del módulo de Tesorería y comunicación bancaria y el informe del Consultivo advierte de que se ha excedido la duración del contrato, por lo que la empresa reclama 8.917 euros.

Según el portavoz del PP, César Díaz, hay "preocupación por la cantidad de contratos nulos. En casi todas las juntas es una constante. Nos preocupa y hemos solicitado un informe para evaluar el por qué y la cuantía de los contratos nulos, en unos casos por procedimiento no se ajusta a ley y en otro no se han fraccionado. No queremos pensar que hubiera sido una manera de proceder y nos preocupa".

En la Junta de Gobierno Local se ha aprobado también el abono de 254.430 euros a Rober en conepto de intereses de demora en el pago de facturas. Sobre esto, Olivares ha asegurado que van a ver "de qué manera se empieza a poner freno a esta fórmula porque nunca se termina la deuda. El esfuerzo es máximo y vamos a empezar a trabajar con las empresas para funcionar de manera acorde y no estar continuamente con estas cargas que suponen un daño importante a las arcas municipales".