El Ayuntamiento garantiza el pago de nóminas y reconoce 7 millones a Rober de "facturas en el cajón"

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado hoy con los votos a favor de PP, Cs, Vox y Podemos-IU y la abstención del PSOE, una modificación de crédito de 14,6 millones correspondientes a las aportaciones extraordinarias de la PIE por ingresos del Estado, a diferentes impuestos y plusvalías y tasas municipales y a dividendos de las empresas participadas. "Esto significa que el Ayuntamiento dispone de una posibilidad de gasto en torno a 14,6 millones para hacer frente a sus compromisos de pago ya que como saben el presupuesto está prorrogado desde 2015 y hay partidas ya agotadas desde principios de año y que necesitan modificaciones extraordinarias en función de esos ingresos o transferencias de crédito", ha explicado el concejal de Economía, Luis González.

Los servicios económicos municipales han decidido dedicar en función de esos 14,6 millones, 5,5 a capítulo I de personal y dentro de este, 1 millón a pagar parte de la deuda con Policía Local y Bomberos. "Esto significa garantizar el cobro íntegro de todos los derechos de nóminas de la plantilla del Ayuntamiento, es decir, se cumple este mes con uno de sus compromisos en el plan de ajuste de satisfacer las nóminas", ha incidido el concejal.

Además, se ha aplicado 7 millones para "reconocer operaciones pendientes de aplicar a Rober". "Uno de los contratos más caros junto a la limpieza es el transporte público y como consecuencia de modificaciones de líneas y trazados ahora había una deuda pendiente de reconocer a Rober y se ha dado credibilidad, sacado del cajón o del limbo económico esas facturas para hacer un reconocimiento de esas facturas y meterlo en el presupuesto real. Eso implica que el Ayuntamiento reconoce de manera efectiva cuál es el coste real del transporte en Granada".

Por otro lado, se destinan otras dos pequeñas partidas: unos 250.000 euros a Granada Educa, que necesitaba sanear cuentas para no entrar en desequilibrio financiero.; y la aportación que se tendría que hacer en 2020 como reconocimiento de la deuda histórica de la OCG por 250.000 euros para sanear esa institución.

"En definitiva, 14,6 millones de ingresos no recurrentes, que no estaban previstos, aplicarlos a capítulos concretos de gasto. Eso refuerza la solvencia económica, refuerza el reconocimiento de la realidad económica y reconoce los derechos de los profesionales que trabajan. A partir de noviembre tenemos garantizado la percepción de nóminas", explica el concejal de Economía.

La premura del pleno extraordinario la ha justificado González en que "es como consecuencia de tener que abrir alegaciones y un plazo administrativo lo suficientemente amplio para hacer los abonos en tiempo y forma adecuados en diciembre". De hecho, si hay alegaciones no se llegará al pago.

Desde el PSOE, el concejal José María Corpas, ha mostrado el desacuerdo del grupo por la premura de la aprobación y las formas y ha llegado a plantear los efectos de dejarlo sobre la mesa para abordar cuestiones urgentes. Además, ha mostrado las dudas de su grupo sobre los efectos de reconocer los 6 millones de deuda de Rober cuando está pendiente de vencer el contrato. Finalmente se han abstenido porque "nuestra responsabilidad como grupo mayoritario no va a ser hacer una oposición intransigente, va a ser dura pero responsable".

El concejal de Podemos-IU, Francisco Puentedura, ha aludido a que en caso de no aprobarse el Ayuntamiento tendría un "problema de pago de nóminas de diciembre" y ha pedido que se plantee un plan de contingencia que da el plan de ajuste, que tiene que ser un plan de sostenibilidad financiera. "Es lo que requiere el Ayuntamiento. Me voy a creer que tienen capacidad de dialogar. El primer paso o el más acertado es que estos 6,5 millones de facturas de Rober hubiese liberado dinero entrando en el plan de suficiencia y serviría como primera medida para reducir el Periodo Medio de Pago. En 2023 o el Ayuntamiento ha planteado una bajada del PMP o Hacienda entra a matar. O nos ponemos las pilas o el Ayuntamiento entra en colapso", ha advertido Puentedura.

Por parte de Vox, su portavoz, Onofre Miralles, ha advertido: se les acaba la paciencia para apoyar medidas del equipo de gobierno. "Reiterar la falta de sensibilidad del gobierno con un grupo municipal novel que desconoce las obligaciones pago,... afortunadamente contamos con la ayuda de Puentedura. Hoy a las 08:30 hemos recibido el documento. Tenemos un equipo de Gobierno con menos papeles que una liebre. Votaremos a favor por última vez por los Bomberos y la Policía Local. No contarán con este grupo si no se sientan antes a negociar. Llevamos desde agosto esperando", ha dicho.