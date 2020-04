Balance de sanciones del coronavirus: 6.000 granadinos multados durante el primer mes por saltarse el aislamiento

Unos tirando de picaresca, otros con excusa pero no justificada y otros... Directamente sin ella. Cada día son cerca de 200 los granadinos denunciados por saltarse el aislamiento, una medida que cumple un mes y que, pese a ello, alguno parece no haber entendido todavía: no se puede salir a la calle. Tal es así que, además, este incumplimiento del estado de alarma deja una media diaria de dos personas detenidas en la provincia, según los datos a los que ha tenido acceso Granada Hoy.

El pasado 14 de marzo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el decreto del estado de alarma y el consecuente confinamiento que acarreaba para toda la población, las dudas sobre los supuestos en los que una persona sí podía salir a la calle no tardaron en surgir. Pese a las aclaraciones que poco a poco iban llegando, la primera semana de aislamiento dejó en Granada una media de 130 sanciones diarias, es decir, que entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Locales de la provincia se impusieron más de un millar de denuncias durante los primeros siete días.

Sin embargo, con el paso de los días y la concreción cada vez más de lo que estaba permitido o no, se presuponía que la tendencia de sanciones debía haber ido a la baja, algo que, en Granada, no ha sucedido y así lo demuestran los datos facilitados a este diario por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de la capital granadina.

200 denuncias al día

Mientras que la quincena del mes de marzo en la que estuvo en vigor el estado de alarma, un total de 2.712 granadinos fueron sancionados, los primeros 15 días de abril se ha visto un aumento de más del 18% al haberse contabilizado 3.218 denuncias entre los tres cuerpos policiales citados. Esto hace que la suma global de sanciones durante el primer mes de confinamiento alcance las 5.930, sin embargo, la cifra real supera las 6.000 ya que en este cómputo no se encuentran las denuncias impuestas por el resto de Policías Locales de los distintos municipios de la provincia. Así, la media diaria de sanciones alcanzaría las 200.

Por cuerpo policial, la Guardia Civil -cuenta además con la mayor área geográfica de actuación de la provincia- ha sido la que más número de multas ha impuesto con un total de 2.795. Del total, 933 fueron interpuestas en marzo, frente a las 1.862 de lo que va de abril, lo que supone prácticamente el doble de denuncias que durante las primeras jornadas de confinamiento.

Por su parte, la tendencia en la Policía Nacional seguida en las dos quincenas se han mantenido prácticamente en una misma línea. Mientras que en marzo se realizaron 1.087 propuestas de sanción, en lo que va de mes han sido 1.017, lo que hace una suma global de 2.104.

Por su parte, la tendencia en la Policía Local de Granada ha sido totalmente distinta a las anteriores pues ha ido a la baja. Mientras que durante la primera quincena de aislamiento los agentes de este Cuerpo policial impusieron 692 sanciones, en lo que va de abril la cifra ha caído a la mitad con 339, alcanzando la suma total las 1.031.

Dos detenidos al día

Asimismo, saltarse el aislamiento también ha dejado ya más de medio centenar de personas detenidas por desobediencia. En concreto, la cifra de arrestos que se han llevado a cabo en este primer mes de confinamiento por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Local de la capital asciende a 59. En concreto, el periodo del mes de marzo de estado de alarma se cerró con una treintena de detenidos, mientras que los primeros 15 días de abril la cifra se ha quedado en 29.

El Cuerpo policial que más detenciones ha practicado ha sido la Policía Nacional con un total de 39, de las que 22 tuvieron lugar en marzo y 17 en lo que va de abril. Tras ella se encuentra la Policía Local de Granada con un total de 12, de las que cinco fueron el mes pasado. Por su parte, y pese a que cuenta con mayor ámbito de actuación que las otras dos, la Guardia Civil ha sido el que menos detenciones ha practicado con un total de ocho, habiendo sido la mayoría (cinco) en lo que va de abril.