Baldomero Oliver: "No vamos a permitir que el PP se cargue a la OCG"

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Baldomero Oliver, ha arremetido esta mañana duramente contra la Junta de Andalucía y el PP por la reunión de ayer del Consejo Rector de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), en la que la administración autonómica se negó a incrementar su partida para garantizar el futuro de la orquesta.

Según Oliver, la reunión fue "indigna, vergonzante y preocupante". "El PP está dispuesto a cargarse la OCG y la candidatura de Granada como capital cultural para 2031". Así de tajante ha sido el portavoz municipal (PSOE) sobre la posición mostrada ayer por la Junta en la reunión, en la que no sólo se negó a incrementar la partida que destina a la orquesta -incremento que tendría que ser de 200.000 euros- sino que también quería proponer "a dedo" a un gerente "saltándose" el proceso público abierto.

"Es una desvergüenza que el equipo de Gobierno no va a permitir", ha dicho Oliver, que asegura que ante esta realidad en la Junta de Andalucía, "la ciudad va a tener que pelear por mantener el nivel cultural que tiene y por no ser ninguneada".

Oliver asegura que esta posición de la Junta, representada en la reunión por la directora de Innovación Cultural, "pone de manifiesto la intención del PP". "Todas las administraciones nos comprometimos a hacer un esfuerzo para ampliar la dotación presupuestaria y recuperar lo que ya recibía antes la OCG para hacerla viable", aseguró Oliver. Así, tanto Diputación como Ayuntamiento han aprobado ese incremento, de 100.000 y 200.000 euros, respectivamente. Sólo la Junta se ha negado. "Y encima amenaza con poner en riesgo el Festival Cines del Sur. Es una desvergüenza inadmisible y preocupante", ha asegurado.

Así, ha dicho que la única explicación es que "la persona que ayer vino a la reunión se equivocara o no supiera lo que decía", por lo que ha instado a la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que hoy está en Granada para la reunión del Consorcio del Centro Lorca, que "salga de forma inmediata declarando el compromiso de la Junta con la OCG y garantice el incremento para hacerla viable, porque si no, ¿para qué se nombra a una consejera que no tiene nada que ver con la cultura?", ha criticado.

"Esto va de cargarse los buques insignia de la cultura granadina para dejarnos fuera de la capitalidad en 2031", ha repetido el concejal, que recordó que también Málaga quería presentar su candidatura y dejó en duda una preferencia política por esa otra opción. Oliver ha criticado también que aleguen que no hay dinero el mismo día que anuncia la rebaja en el impuesto de sucesiones.

Ante esta situación, el portavoz del equipo de Gobierno dijo que Granada tiene la "obligación" de defender la orquesta y la capitalidad cultural, por lo que llamó a toda la sociedad, a los partidos políticos, medios, asociaciones, empresas, organizaciones culturales, agentes sociales... a comprometerse con la orquesta y "demostrar quién está por Granada".

Por lo pronto el PSOE presentará una moción en el pleno mensual de abril para que el "resto de grupos políticos muestren claramente su compromiso y que sea asumido por todas las fuerzas". "Es el momento de retratarnos", ha concluido.