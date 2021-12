Baño de multitudes y apoyos para José Entrena en la apertura del Congreso del PSOE de Granada

El PSOE de Granada ha comenzado su vigésimo sexto Congreso Provincial en el que José Entrena, actual presidente de la Diputación, será nombrado de forma oficial como secretario general de la formación un mandato más. Esta tarde se debatirá la Ponencia Marco del partido y se realizará la votación, que se prevé abrumadora para el dirigente de Villanueva Mesía.

Pedro Fernández, exalcalde de Baza y delegado del Gobierno en Andalucía, presidió el congreso que dio comienzo pasadas las diez de la mañana con un discurso donde se guardó un minuto de silencio en memoria de Lorena, la mujer apuñalada por su expareja el viernes en la capital, y donde recordó la figura de Lorca y alabó los Presupuestos del Estado en comparación con los de la Junta.

El alcalde de la capital, Francisco Cuenca, tomó la palabra con alabanzas a Entrena y también recordó a la fallecida en el Parque Nueva Granada, "una pagina que lamentablemente nos recuerda lo mucho que tenemos que trabajar por la igualdad de género":

Cuenca recordó que "cada una de las transformaciones de nuestro territorio lo han hecho los hombres y mujeres socialistas" y aludió al PTS y al Metro, y que eso lo representa Juan Espadas, "por eso defenderemos y trabajaremos para que lo antes posible seas presidente de la Junta de Andalucía".

Posteriormente de homenajeó a los nueve secretarios generales del PSOE en Granada en democracia, desde el malogrado José Vida Soria hasta Teresa Jiménez, antecesora en el cargo de José Entrena, que a continuación dio su primer discurso del día.

"Granada tiene muchísimo potencial. Nos hace falta algo de espíritu emprendedor todavía, pero vamos mejorando, vamos avanzando, hay muchísimo talento y eso se nota", dijo Entrena. "Esta provincia sueña con mejores servicios público y esenciales, que no son públicos, pero que son básicos para el desarrollo como infraestructuras eléctricas, financieras, y de comunicaciones".

"Necesitamos una apuesta firme. Te necesitamos a ti Juan para que prosperen y que lo hagan de manera justa y sostenible. Te vamos a arropar y ayudar para que seas el próximo presidente de la Junta de Andalucía", dijo del candidato a la presidencia de la Junta.

"El PSOE es el gran partido de Granada. Es el hegemónico, que casi siempre ganamos las elecciones y queremos seguir haciéndolo. El partido que quiere gobernar para cambiar las cosas que no nos gustan y generar progreso, y generar derechos de ciudadanía", cerró Entrena.

También hablaron los secretarios generales de los sindicatos CCOO, Daniel Mesa, y UGT, Juan Francisco Martín, discurso que estuvieron salpicados entre medias por mensajes de saludo de grandes figuras del socialismo nacional como Adriana Lastra, Patxi López, Salvador Illa, los ministros Luis Planas, María Jesús Montero, Félix Bolaños, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, o el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una intervención muy aplaudida fue la del presidente de la CGE de Granada, Gerardo Cuerva, y de Cepyme. El máximo dirigente de los empresarios granadinos reveló que "nunca he participado en ningún congreso de ningún partido de Granada, pero me dijo Pepe que quería contar con los empresarios", y que aceptó la misma porque "dudo" que haya gente que "sean mejor persona que Pepe Entrena". "Para los empresarios una cosa fundamental es el crédito. Pepe Entrena lo tiene. Es fiable. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero la gente se sorprendería de en cuantas sí, dijo.

“Coincido con el compromiso con el futuro de la provincia. Nos gusta levantar la cabeza y mirar el horizonte. Pido al PSOE que no se mire el ombligo y mire a una Granada en el largo plazo. Soy un empresario que cree en la protección social y estado del bienestar, y que este nace con el tejido empresarial. Invito a que trabajéis con la mirada alta, de futuro y de progreso, y me pongo a vuestra entera disposición, y a trabajar por esta bonita provincia que es Granada", cerró.