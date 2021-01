El vídeo de los Bomberos de Granada con las claves de cómo actuar ante un terremoto

Los Bomberos de Granada han editado un vídeo explicativo para tranquilizar a la población por el enjambre sísmico que está ocurriendo en las últimas semanas y que esta misma noche del sábado ha dejado otra veintena de seísmos, de menos intensidad de los registrados el jueves, martes y sábado pasados.

El vídeo da consejos de cómo actuar antes, durante y después del terremoto, una información valiosa en estos tiempos.

Antes, se recomienda verificar todos los elementos ornamentales de la vivienda, incluso zarandeándolos, para ver si están bien sujetas estanterías, lámparas y muebles o hay riesgo de caída de elementos decorativos.

Durante el terremoto piden mantener la calma ya que "la casa no se va a caer" ya que en España y sobre todo en Granada se sigue una normativa específica en el cálculo de estructuras que evita el colapso en estos terremotos como los vividos estos días "e incluso mayores".

Después del terremoto es la hora de revisar posibles daños. No hay que preocuparse de que el movimiento haya generado daños no estructurales como grietas en paredes, caída de azulejos en cocinas o baños o incluso de falsos techos. Pero estos no suponen daño a la estructura ni a su estabilidad.

Sí habría daño estructural si aparecen grietas y deformaciones en forjados, vigas, pilares o muros de carga y de contención. En ese caso habría que salir de la vivienda y avisar al 112, habiendo cortado antes los suministros de agua, luz y gas.