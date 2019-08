Cuando Boris Johnson llamaba a "recordar la Alhambra" para acercar a las civilizaciones

Hoy es el enemigo número uno de Europa y la sociedad española empieza a conocerlo como una especie de Donald Trump británico. Pero en los primeros días de enero de 2016, Boris Johnson podía pasear tranquilamente junto a su familia por un lugar céntrico granadina como la Plaza de los Lobos sin que prácticamente nadie lo reconociera. En aquel momento era todavía el alcalde de Londres y aprovechaba las vacaciones navideñas para hacer turismo por Granada y, de paso, conocer de primera mano una fiesta tan singular y repleta de matices –hasta para los autóctonos– como La Toma del 2 de enero.

No obstante, al actual primer ministro británico no le dolieron prendas para sacar su plumilla de articulista y plasmar su particular visión de La Toma y del significado de la Alhambra en la historia de las civilizaciones a través un artículo publicado en The Telegraph. Todo, enmarcado en un momento de alerta antiterrorista y recogiendo el guante del Sumisión de Michel Houellebecq, una distopía política sobre una Francia gobernada por un presidente musulmán.

Viajaba Johnson a Andalucía leyendo esta novela en su avión de Easyjet, cuando aún viajaba en vuelos públicos, y sacando inspiración para su obligada visita a la Alhambra cuando el avión aterrizó de golpe y le empezaron a fluir los pensamientos que luego volcaría en su artículo.

"Acabábamos de aterrizar en el último parche de Europa occidental para parecerse a la distopía de Houellebecq en el sentido de que era el último lugar bajo el control de los musulmanes. Pasamos un par de noches en Granada, en el sur de España, y el sábado hubo una procesión por la ciudad para celebrar la expulsión de Boabdil, también conocido como Muhammad XII, el último sultán de Granada".

Con este párrafo empezaba a introducir su reflexión sobre el legado nazarí tratando el famoso "suspiro del Moro" de Boabdil y la recordada anécdota de lo que supuestamente le dijo su madre. Sí, sí... aquello tan repetido de "no llores como una mujer lo que pudiste defender como un hombre".

El 'Brexit' duro tendría graves consecuencias para la agricultura y el turismo de Granada

Johnson define como "colosal" el legado de los musulmanes, aunque reconoce que no está de acuerdo el mito de la dulzura multicultural y la supuesta convivencia de cristianos, musulmanes y judíos en comunión "como si fueran Paul McCartney y Stevie Wonder". Según, el entonces alcalde de londres "tanto cristianos como musulmanes querían estar en la cima, por lo que ambos se permitieron ocasionales pogromos y conversiones forzadas", al mismo tiempo que apunta: "No olviden que en 1492 fueron los monarcas católicos, Fernando e Isabel, quienes expulsaron al último moro de la ciudadela de Granada y expulsaron a todos los judíos de España".

A continuación, sigue citando los logros del paso de los musulmanes "el florecimiento intelectual del califato de Córdoba" y lo "asombrosa" que es la arquitectura islámica de Granada. "Cuando salí a correr, vi muchos japoneses y coreanos esperando para entrar, y se puede ver por qué. Con sus techos de nido de abeja, piscinas reflectantes y jardines con aroma a jazmín, la Alhambra, según muchos, es el edificio más hermoso del mundo. En este país muy católico, es notable que sea esta estructura musulmana, no el Prado, ni la catedral de Gaudí, ni el Guggenheim de Bilbao, la mayor atracción turística de España. Y en la economía de España devastada por el euro, ese efectivo hace una gran diferencia". La glosa definitiva con la que llama a "recordar la Alhambra" para huir de visiones distópicas de una Europa islámica.

Lo dice alguien que con su apuesta del Brexit duro pone en jaque buena parte de la economía española y granadina, por sus terribles consecuencias para sectores como el turismo y la agricultura.

