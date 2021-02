Bronca en la comisión de Seguridad de Granada por el tono del jefe de la Policía con los concejales de la oposición

La comisión de Movilidad y Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Granada ha terminado como el rosario de la aurora. Y eso que era telemática. El buen clima se torció y terminó con corte de micrófonos, voces elevadas y acusaciones que precipitaron su final con una tensión y crispación evidente entre el concejal César Díaz, la concejal Raquel Ruz y el edil Antonio Cambril. Y todo con un denominador: unas declaraciones del jefe en funciones de la Policía Local.

El clima comenzó a crisparse entre el concejal de Movilidad César Díaz y la concejal socialista Raquel Ruz, cuando Ruz respondió en comisión a una acusación de Díaz en pleno de que la edil, antigua responsable de movilidad, alquiló autobuses antiguos en el anterior mandato. Ruz recordó a Díaz la sentencia de 2019 que le daba la razón y le acusó de o no conocer las sentencias o de mentir y pidió una rectificación. Las interrupciones de turno de Ruz llevaron a Díaz a elevar la voz y a pedir que se cortara el micrófono de la concejal e instarle a respetar los turnos. Pero quedó ahí la cosa. Aunque estaba el ambiente caldeado, es costumbre o habitual en plenos y comisiones estos momentos de tensión, que después se pasan.

Pero fue a más. En la fase final de la comisión, Díaz dio la palabra al actual jefe de la Policía Local de Granada para que respondiera a preguntas de los grupos sobre cuestiones de seguridad. Y llegó el lío. El jefe policial se refirió directamente a Ruz diciendo que él va a juicio “por una denuncia falsa” y que puede desarrollar sus labores de jefe porque “no estoy inhabilitado”. Y fue a más. “No es coherente. Ella tuvo tres años un jefe de la Policía reprobado e imputado por acoso” laboral y se dirigió directo a la concejal: “que me deje en paz. Usted está detrás de todo, de la nota de prensa de septiembre, y yo ejerzo mis funciones. Son denuncias falsas y una ya está sobreseída. Pido que me deje en paz”.

Tras esto, Díaz dio su “respaldo a la profesionalidad del jefe de la Policía por su entrega al cuerpo, que es lo único que me interesa”.

Justo antes también había dejado caer que la propuesta del concejal de Podemos-IU, Antonio Cambril, sobre la falta de policía en Ganivet y zonas de ocio que se han visto este fin de semana, “no son fáciles las soluciones que se proponen del control de masas”.

Tras esto Cambril llamó la atención de Díaz y del jefe policial y su tono. “Es un escándalo que lo permita. La señora Ruz es una representante pública y él está a sus órdenes. Tampoco nos puede decir el jefe de la Policía al resto de la oposición que optamos por lo fácil. Somos representantes públicos y que nos hable con respeto. No nos faltemos el respeto y pido que esto no vuelva a suceder, esto no es democracia”.

En su turno, Ruz dijo que un funcionario público le debe respeto y que el tono es “inaceptable”, por lo que pidió al concejal que zanjara el asunto. Reconoció su presunción de inocencia en los casos judiciales del jefe accidental y dijo a Díaz que había otras opciones en lugar de la selección de esta persona. Y dijo que veía detrás cierto tono “machista”. Entre la crispación, la también socialista María de Leyva pidió al concejal que pusiera orden y hiciera cumplir el Plan de Igualdad. Díaz respondió que él pretende llevar con moderación y respeto el uso de la palabra en la comisión.

Pero al no lamentar la situación Cambril exigió que pidiera las disculpas del jefe policial y del edil. “Es muy grave lo que ha pasado aquí hoy, es gravísimo. Y si lo ves normal, te has quitado la careta”, dijo a Díz, tras lo que el concejal dio por finalizada la comisión, que ya había terminado todos sus puntos. Cambril anunció después que no acudirá a próximas comisiones hasta que el jefe policial no pida disculpas a ambos concejales.

Desde el PSOE, el viceportavoz Miguel Ángel Fernández Madrid dijo que su grupo va a pedir la apertura de un expediente informativo a este agente, a la vez que recriminó la actitud "machista del concejal César Díaz por consentir la situación y no pedir disculpas".