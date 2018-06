Bruselas propone crear campos de inmigrantes fuera de la Unión Europea

El Consejo Europeo (CE) propondrá este jueves que la UE cree campos de inmigrantes en países fuera del continente. En una carta del presidente del Consejo, Donald Tusk, a los líderes europeos, éste aboga por lo que llama "plataformas de desembarco" de inmigrantes fuera de Europa, "si es posible en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)". Al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no le parece mal, siempre que sea de acuerdo con los criterios marcados por la carta de derechos humanos. El Gobierno alemán también se ha mostrado escéptico con esta posibilidad, incluso con otra de la que es más partidario Sánchez de crear una lista de puertos de la UE para recibir barcos como el Aquaruis.

Así, la cumbre europea que comienza hoy se inicia instalada en la incertidumbre.

Sánchez confirma en el Congreso que España contará con más dinero para la inmigración

Tusk ha enviado una carta de invitación a los líderes de la Unión en la que plantea además crear un nuevo fondo dedicado específicamente a combatir la inmigración ilegal, en el marco del periodo presupuestario 2021-2017. Pedro Sánchez también ha informado en el Congreso de que España contará con más fondos de la Unión para este asunto.

El presidente del Consejo aboga también por impulsar la cooperación con los países de origen y de tránsito de los flujos migratorios, y en particular por apoyar a los guardacostas libios, para dotarlos de los recursos necesarios a fin de que puedan tener el "pleno control" de las aguas en territorio libio. Tusk añade que se "podría crear la impresión de que Europa no tiene una frontera externa", cuando "la gente en Europa espera que nosotros (...) demostremos determinación en nuestras acciones para restablecer su sentido de seguridad".

Sobre la propuesta de plataformas regionales de desembarco, que la carta no menciona dónde se establecerían, Tusk explica que servirían para "cambiar el funcionamiento de las operaciones de búsqueda y rescate" con el objetivo de poner fin al modelo de negocio de los traficantes. "Esta es la manera más efectiva de frenar los flujos y poner fin a la trágica pérdida de vidas en el mar", añade. Según el presidente, los ciudadanos desean que la UE actúe en ese sentido "no porque de repente se hayan vuelto xenófobos y quieran poner muros contra el resto del mundo, sino porque la labor de toda autoridad política es aplicar la ley, proteger su territorio y la frontera". "La crisis migratoria les da un creciente número de argumentos. Más y más gente empieza a creer que solo una autoridad fuerte, de espíritu antieuropeo y antiliberal con tendencia hacia un abierto autoritarismo, es capaz de frenar la oleada de inmigración ilegal", señala.

Pedro Sánchez no ha descartado esta propuesta, pero ha asegura en el Congreso que "el diablo está en los detalles" y que él ya alertó en la minicumbre de este fin de semana que puede que haya países que no acepten estos centros. "Alerté de que el mensaje no puede ser que la única solución es crear plataformas en terceros países, porque habrá países que no los acepten, por considerar que vulnera su soberanía nacional", explicó Sánchez.