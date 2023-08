Buscan a una mujer de 86 años con problemas de memoria desaparecida en Granada

La Policía Local, a través de sus redes sociales, ha lanzado un mensaje de ayuda ciudadana para localizar a Josefa Morales (Pepa), una mujer de 86 años desaparecida en Granada desde la mañana de este martes. Según indica el Cuerpo, tiene problemas de memoria y podría estar desorientada.

La última vez que fue vista llevaba un vestido de color rojo con flores y se encontraba en la Hípica, aunque podría moverse hacia al centro o Plaza de los Campos, dado su estado.

📢URGENTE‼️ Pepa ha desaparecido esta mañana por zona de la Hípica. Tiene problemas de memoria y puede encontrarse desorientada. Lleva un vestido rojo con flores.Si la has visto, llámanos al 092.Si no la has visto retuitea para localizarla lo antes posible. Gracias. pic.twitter.com/xmOGAZiFVT