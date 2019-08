CCOO denuncia errores en la adjudicación de destinos del profesorado

CCOO denunció "errores" en la adjudicación de destinos del profesorado y exigió "información urgente y transparente", indicó el sindicato en una nota, en la que indicó que "la oferta masiva de empleo docente del Cuerpo de Maestros" -con 3.800 plazas convocadas, de las que 1.350 fueron en Primaria- "ha generado, entre otros motivos, una reducción drástica de las vacantes adjudicadas al profesorado interino generalista de Primaria", indica. "Este no es el único problema detectado por el sindicato en la reciente adjudicación de destinos del profesorado andaluz, pues las nuevas instrucciones de Educación Primaria, no consensuadas, están también en el origen de este problema, sumado, todo ello, a errores de planificación y previsión", critica CCOO.

Desde Juntxs Sumamxs, por su parte, se los centros "abrirán sus puertas con menos docentes de los necesarios en detrimento de una educación de calidad". El colectivo convocó ayer jueves una concentración a las puertas de la Delegación de Educación en Granada, en La Normal, apoyados por los sindicatos Ustea y CGT, para "protestar contra el recorte de puestos vacantes ofrecidos al colectivo de Primaria en el último proceso de colocación de efectivos". Fuentes de la Consejería apuntaron, por su parte, que el movimiento en las bolsas es consecuencia del último proceso selectivo, que ha cubierto plazas que, hasta ahora, ocupaban interinos.

Desde el PSOE, la secretaria de Educación socialista de Granada, María Ramírez, denunció a su vez el “tajo” que el Gobierno andaluz de las derechas ha dado a la educación pública y el “caos” que ha generado entre el profesorado, con especial incidencia en los y las maestras interinas de Educación Primaria. "El Ejecutivo de PP y C’s está de vacaciones con todas suspendidas para septiembre. Y lo que es peor, en septiembre, en el nuevo curso, tiene de nuevo asegurados los suspensos", apuntó Ramirez, para lamentar que el consejero de Educación, Javier Imbroda, tenga a la comunidad educativa "en pie".

Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, señaló que desde el sindicato "se han detectado errores en la adjudicación de destino del profesorado para el próximo curso escolar, especialmente en Educación Primaria, aunque no solo en este nivel educativo". "En muchos casos, dichos errores se han generado simplemente por no haber sido atendidas las reclamaciones presentadas a la adjudicación provisional o bien por no incluir todas las vacantes existentes, lo que va a provocar que se produzcan muchas vacantes sobrevenidas en septiembre, un hecho que CCOO viene denunciando tradicionalmente”, añadió Molina.

En este sentido, el sindicato reclamó que la Consejería de Educación y Deporte ofrezca "información transparente" a las organizaciones sindicales representantes del profesorado sobre el citado proceso de colocación del profesorado, permitiendo a la vez que todo el profesorado pueda consultar la adjudicación por centros desde un primer instante como garantía de un proceso correcto. “El servidor de la Consejería de Educación es obsoleto e impide disponer de la necesaria transparencia que requiere el profesorado desde un primer momento y que resulta crucial para un previsible recurso, de ser el caso”, apuntó Molina

Según el sindicato, en CCOO están recibiendo reclamaciones sobre vacantes que no se han ofertado y que serán adjudicadas como puestos sobrevenidos en los primeros días de septiembre, "un problema que perjudica al profesorado con mayores derechos", motivo, en parte, de los problemas que se han generado en esta colocación. “Hemos detectado incluso docentes que han superado este último proceso selectivo a quienes no se les ha adjudicado vacante, lo que pone de manifiesto los problemas de planificación existentes en esta colocación del profesorado y que, evidentemente, deben ser resueltos”, apunta el responsable sindical