CCOO convoca huelga en los centros educativos de Granada para el viernes 18 de septiembre

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía convoca huelga en la educación andaluza el próximo viernes 18 de septiembre para exigir que la Consejería de Educación aplique medidas preventivas en los centros educativos contra el coronavirus y se evite que la educación sea un puente de transmisión comunitaria.

Según informa Mercedes Isabel González, secretaria general de Enseñanza de CCOO de Granada, las medidas para reiniciar la actividad lectiva en los centros educativos no prevén el incremento de plantilla necesario y no garantizan la salud de la población andaluza, obviando los 384 millones de euros para educación que se han transferido a Andalucía. “No nos queda otra que convocar una huelga que levante la voz todos a una que obligue a la Consejería de Educación a rectificar las políticas economicistas e irresponsables que está aplicando después de unas negociaciones en las que se nos ha ido mareando una y otra vez sin un interés real por ofrecer centros escolares seguros.”

Según González, “resulta grave que se obvie la distancia física como la mayor medida preventiva, incluso por el propio Presidente andaluz, y que Educación suprima unidades escolares, sobrepase las ratios por encima de la legalmente establecida, fuerce, especialmente en áreas metropolitanas, a no respetar la distancia de 1,5 metros, y dote sólo a algunos centros de un raquítico incremento de plantillas, docentes y de personal complementario y de limpieza –obviando niveles educativos como infantil o al alumnado con NEAE– y muy por debajo del necesario.”

Para CCOO, si no se refuerzan las plantillas para garantizar el distanciamiento interpersonal dentro de los centros educativos, estaremos haciendo de las escuelas el espacio de mayor difusión de este virus, lo que denota una absoluta falta de responsabilidad por parte del Gobierno andaluz, motivo por el que es necesario que toda la comunidad educativa, al unísono, eleve la voz el próximo día 18.

Es por ello que CCOO, según informa González “buscará la mayor coordinación posible con todos los miembros de la comunidad educativa andaluza –familias, estudiantes, organizaciones sindicales y sociales- en una gran huelga que obligue a la Consejería de Educación a modificar esta actitud irresponsable que, en opinión de CCOO, va a dañar no sólo a la educación andaluza, sino a toda nuestra sociedad. “Invertir en educación en estos momentos para garantizar la mayor seguridad posible dentro de nuestras aulas, es invertir en las personas, en su seguridad, en evitar el colapso sanitario y muertes, y en nuestra economía, porque Andalucía no puede permitirse un nuevo confinamiento al que nos llevarán estas políticas. Así no, señor Imbroda, así no”, afirma con contundencia la dirigente sindical.