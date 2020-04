CGT critica que el Ayuntamiento de Granada tiene parados 125.000 euros de ayudas a familias

El sindicato CGT ha denunciado la "mísera" respuesta que está dando el Ayuntamiento de Granada a las personas que están más desprotegidas por la crisis sanitaria, pese a los anuncios del alcalde Luis Salvador. "Frente al trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales, con una dedicación prácticamente a tiempo completo, haciendo todos los esfuerzos por funcionar entre la precariedad de los medios que ofrece la organización municipal para el teletrabajo, y estando colapsados por la avalancha de necesidades que llegan a los Centros", CGT denuncia que el gobierno municipal "parece preocupado únicamente por vender humo".

De hecho, denuncian que "el Plan de alimentos a las familias anunciado por Salvador se tradujo en una entrega de alimentos totalmente insuficiente en cantidad y tipo, e indigna de una administración pública, y que ha soliviantado a los profesionales del Área de Derechos Sociales y continua sin resolver la emergencia alimentaria y social que se está produciendo en la ciudad de Granada".

Desde el sindicato informan que la situación actual de la crisis sanitaria por el coronavirus está agravando la situación precaria de familias que ya tenían dificultades previas, pero además está generando nuevas familias que ya no tienen posibilidad de obtener recursos para afrontar los gastos básicos y que acuden a los Servicios Sociales en busca de cobertura.

Para CGT es de "absoluta necesidad que el Ayuntamiento de Granada cumpla con lo mandatado por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía en cuanto a las Ayudas económicas familiares de Servicios Sociales. Considera grave que no se esté haciendo aún. Llegado el momento, advierte CGT, se exigirán responsabilidades de quiénes no se tomen esto como una prioridad, porque las familias están sufriendo por no poder alimentar con garantías a sus pequeños".

En este sentido, a CGT le parece gravísimo que el Ayuntamiento tenga "paralizados aún 125.000 euros de las Ayudas económicas familiares que había pendientes antes de la crisis" y que ya estaban concedidas. No sólo no se otorgan nuevas de manera urgente, sino que las que ya eran urgentes no se habían dado a las familias y están pendientes.