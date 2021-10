CSIF Granada denuncia el plan de Salud para recuperar la presencialidad en la Atención Primaria

El sindicato CSIF en Granada ha advertido de que el nuevo plan de la Junta de Andalucía para recuperar la presencialidad y normalidad en la Atención Primaria "altera de forma sustancial las cargas de trabajo y las condiciones laborales de las plantillas de los centros de salud", según han explicado en un comunicado de prensa.

La responsable de Sanidad de CSIF Granada, Matilde Núñez, denunció que el plan de la Consejería de Salud "carga en las espaldas del personal la recuperación de la atención presencial en los centros de salud, primando la cantidad de consultas que se registran sobre la calidad y duración de las mismas, además de sembrar dudas jurídicas sobre las funciones que pasan a desempeñar algunos profesionales, como los que están al frente de las consultas de acogida, y que serían propias de otras categorías".

De igual modo, Núñez alertó de que "hay muchos contratos de refuerzo Covid que posiblemente la Administración sanitaria finalizará el próximo 30 de octubre justificándose en la situación epidemiológica actual y que bien podrían normalizarse para paliar, en cierta medida, la falta de personal que sufre desde hace años nuestra sanidad pública".

Desde CSIF Sanidad Granada, primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud en la provincia, se ha transmitido el malestar de los profesionales de la sanidad en cuyo ámbito se ha pilotado el nuevo modelo de agendas "de la noche a la mañana y sin consenso ni planificación previa con los profesionales y sus representantes sindicales".

Así, Matilde Núñez explicó que "en el horario tipo de consulta, por ejemplo, no se contempla la realidad diaria que viven nuestros profesionales, ya que nunca están todos, no se sustituyen todos los salientes de guardia, ni se cubren los días de libre disposición, ni días de baja, entre otras cuestiones, además de no tener en cuenta las urgencias que van surgiendo a lo largo de la jornada".

Además, CSIF valoró el significativo descenso de los contagios por Covid-19 entre el personal de la sanidad pública granadina, tanto en la Atención Primaria como en la hospitalaria, que se han reducido a casi la mitad desde finales de agosto a mediados de septiembre, pero también ha instado a no bajar la guardia ahora que la pandemia regresa a sus niveles más bajos de incidencia.

Por ello, CSIF Granada ha hecho un llamamiento a la Administración sanitaria para que no escatime en medios y proporcione a todos los sanitarios el material de protección personal "adecuado" haciendo especial hincapié en la necesidad de "formación e información", en especial en los centros donde se vaya contratando nuevo personal eventual.

Según el último informe de Prevención de Riesgos Laborales facilitado por la Consejería de Salud y Familias los profesionales contagiados por Covid-19 eran 56 el pasado 28 de agosto, mientras que a 17 de septiembre descendían a 29 positivos. Esa reducción de casos equivale a un 48% menos en la provincia de Granada. Los datos también indican que solamente hay un profesional en situación de aislamiento.