CSIF Granada rechaza la creación de la categoría de gerocultor en las residencias de mayores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada ha mostrado su disconformidad con el plan de la Junta de Andalucía para crear la categoría profesional de gerocultor en los centros de mayores que son de su titularidad y gestión directa. Entre otras consecuencias, esa medida equipararía a los auxiliares sanitarios con otros profesionales que no pueden desempeñar funciones sanitarias en un contexto en el que se requiere una mayor especialización por el progresivo envejecimiento de la población y la variada tipología de los residentes.

Según el sindicato, la propuesta de la Administración autonómica supondría menos especialización y pérdida de empleos y establecería un “cajón desastre” de trabajadores que mermaría la calidad del servicio prestado a los mayores y empeoraría el funcionamiento de los centros.

Además, esta medida representaría “un perjuicio y un agravio” para los auxiliares, ya que no solo ampliaría su carga de trabajo, al asignárseles funciones que no son específicamente sanitarias y no le corresponden, sino que además los incluiría en la misma categoría que otros empleados sin respaldo profesional para participar en tratamientos médicos y de enfermería, como técnicos en atención a personas en situación de dependencia y técnicos en cuidados sociosanitarios. Estos dos grupos realizan actividades asistenciales básicas, pero no sanitarias. El auxiliar, en cambio, es “indispensable” junto a médicos y enfermeros en la elaboración de los planes destinados a prestar un tratamiento personalizado e integral a los mayores.

En este sentido, CSIF propone renombrar a los auxiliares como Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), al igual que ya ocurre en el ámbito sanitario, y reclasificarlos en el Grupo III porque resulta “más acorde a la situación social, académica y laboral actual”. En ese caso sí cabría crear la categoría de gerocultor y englobarlo en el Grupo IV, aunque “siempre al margen del auxiliar de enfermería”, de modo que las funciones que ejercen cada uno se complementen y las personas residentes reciban la atención adecuada.

CSIF sostiene que la solución al problema de organización en las residencias es actualizar las Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT) del personal que trabaja en ellas. El criterio actual se basa en “un modelo residencial obsoleto, de más de cuarenta años, que apenas ha sufrido modificaciones salvo para dejar de dotar puestos de trabajo”.

Residencia de Mayores de Armilla

En este sentido, la Central Sindical ha enviado un escrito a la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Granada para advertir de la grave falta de personal que padece la residencia de mayores de Armilla, dependiente de la Junta de Andalucía. De este modo, el responsable de Administración General de la Junta de Andalucía en CSIF Granada, Alejandro Rodríguez Vignote, ha requerido que se cubran todas las vacantes y bajas que hay en la actualidad en el centro para poder ofrecer a los usuarios el servicio adecuado así como para dotar de mayor seguridad y estabilidad a la plantilla, que se encuentra “sobrecargada y en precario”.

Según datos que maneja el sindicato, sería necesario dotar a la plantilla actual con 9 efectivos más en plazas que están vacantes desde hace tiempo–3 de auxiliares de enfermería, 2 de auxiliar sanitario, 3 de personal de limpieza y alojamiento, y una de oficial de cocina-, así como cubrir otras 9 bajas por enfermedad.

El responsable sindical ha denunciado que “esta situación de sobrecarga por la falta de personal hace que por la tarde la plantilla esté incluso por debajo del mínimo establecido, con un auxiliar de enfermería menos, lo que dificulta el correcto desempeño del trabajo en el centro”.