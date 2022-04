CSIF denuncia falta de personal en Oncología del Hospital San Cecilio de Granada

El sindicato CSIF en Granada denuncia las deficiencias y la falta de personal en el área de Oncología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, en concreto en los cuerpos de enfermería y cuidados auxiliares, informa la central en una nota de prensa.

La responsable de Sanidad del sindicato en Granada, Matilde Núñez, ha criticado que la Consejería de Salud mantiene actualmente ese hospital en este centro con una plantilla de seis enfermeras y tres técnicos en cuidados auxiliares de enfermería TCAE para dar cobertura a una media de entre 50 y 70 tratamientos diarios, además de analíticas, subcutáneas o medicación.

Esta falta de personal ha hecho que durante el mes de abril se hayan tenido que cerrar plazas en el hospital Clínico destinadas a pacientes oncológicos por la falta de profesionales para poder atenderlos "con el consiguiente retraso en su medicación". La responsable sindical ha alertado en un comunicado de que no tienen plantilla suficiente, no se están cubriendo las bajas ni los días que por derecho les corresponden a los profesionales.Esta situación se extiende a nuevos servicios que han entrado en funcionamiento en el centro hospitalario, como el hospital de día de Hematología, el Código Ictus, la sala de Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) que atiende a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, junto a otros, como el servicio de Traumatología que se ha visto recientemente ampliado. El sindicato ha subrayado que estos servicios de nueva creación aún no han sido dotados de personal.

La central sindical ha reclamado a la Administración que refuerce la plantilla de Enfermería y de TCAE, independientemente de si se trata de días festivos o fines de semana, para ofrecer a los pacientes la atención y los cuidados de calidad que requieren y evitar que los profesionales sanitarios vivan la situación de sobrecarga laboral que están soportando en la actualidad.