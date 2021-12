Coronavirus en Granada: café con tostada... y pasaporte Covid

El pasaporte Covid ya figura como un plato más en la carta de los restaurantes y bares. La Junta de Andalucía consiguió hace unos días el aval judicial para establecer el certificado de vacunación en los establecimientos de ocio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, acordó ratificar la orden relativa al certificado Covid o prueba diagnóstica para el acceso al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. Su entrada en vigor ha sido partir de las 00:00 horas de hoy mismo. De esta forma, los desayunos o la hora de la tapa en Granada tendrá una coletilla por costumbre. Café, tostadas y pasaporte Covid.

Era una medida que ya solicitaron desde la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. Desde que la posibilidad de las restricciones volvió y los contagios comenzaron a subir en la provincia, el nerviosismo está siendo evidente. Los hosteleros no quieren restricciones que les limite su trabajo, más aún, en estas fechas tan marcadas por celebraciones familiares o con amigos. Por ello, el presidente provincial de esta organización, Gregorio García, lo califica como un "mal menor", ya que es preferible mejorar la situación con medidas de precaución, en lugar de decisiones que limiten la capacidad de los profesionales y su negocio.

En esta línea, García cree que este recurso "puede servir para algo" aunque reconoce que entre los profesionales de la hostelería y el ocio "no lo tenemos muy claro, pero estamos a favor de que sea así".

Hay cierta incógnita ante cómo funcionará y cómo se gestionará, algo que se irá viendo sobre la marcha y en plenas fechas navideñas con todo el trabajo que ello implica. "Pondremos carteles en la puerta en el que se diga que hay que enseñar el pasaporte Covid, el carnet de identidad y cómo se descarga por si alguien no lo tiene", explicó.

En este sentido, Gregorio García señala que los hosteleros tendrán que servir como una especie de guía para aquellas personas que no se lo hayan descargado porque no sepan o no hayan tenido conocimiento de la necesidad del mismo. El objetivo es no perder clientes y hacer positiva lo que, al fin y al cabo, es una restricción a la hora de entrar a establecimientos y "dentro de las restricciones pues es la menos mala digamos", apostilla García al respecto.

Este último fin de semana, del 18 y el 19 de diciembre, ha dejado cierto sabor a despedida y bienvenida. La contradicción se debe a que es el último en el que muchas personas han disfrutado de las fechas navideñas sin tener los clásicos compromisos que comenzarán a llegar ahora, que le damos la bienvenida a la cuenta atrás de los días grandes de Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Este año el calendario ha marcado las últimas dos fiestas del año en fin de semana lo que ha limitado las quedadas.

Granada ha estado con mucho ambiente en estos días, algo que García confirma, aunque también confiesa que se palpa que "hay mucho miedo, pero la gente es responsable, está guardando distancia y se pone su mascarilla".

Por último, a pesar de que la provincia de Granada está marcando unos números por debajo de la media en cuanto a contagios y tasa de incidencia, las cancelaciones de comidas se están produciendo, especialmente en las comidas o cenas de empresa. "Se han dado bastantes cancelaciones, sobre todo de grupos grandes, especialmente las de empresa por miedo a que surjan brotes y eso", finaliza García sobre este asunto.