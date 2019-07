Caja Rural obtiene el certificado Aenor en asesoramiento de banca privada

La auditoría de esta certificación implica la revisión de la definición de los procesos para el servicio de asesoramiento en gestión de la cartera de productos de ahorro del patrimonio personal y especifica los requisitos relativos a un c omportamiento responsable y ético , a la competencia y a la experiencia exigibles para la organización que asesora en gestión del patrimonio personal, asegurando con ello, que el servicio que se presta a los clientes es de excelente calidad.

Para el servicio ofrecido por el departamento de Banca Privada de Caja Rural Granada, la certificación en asesoramiento por parte de AENOR supone una confirmación del nivel de calidad desarrollado desde hace más de 15 años. En este tiempo el foco principal de trabajo ha sido y es el cliente. "Preguntar, escuchar y constatar el grado de satisfacción del cliente es una de nuestras prioridades", indica el Jefe de Banca Privada Juan José Espínola. Con la certificación se confirma que el servicio recibido por los clientes de Banca Privada de CR Granada es de la máxima calidad, al nivel de las principales entidades financieras, pero "no renunciamos a la cercanía que caracteriza a nuestra Entidad, nuestros clientes reciben una serie de visitas periódicas frecuentes que son la base de la relación gestor-cliente". Aenor certifica no solo el servicio de forma global, si no que constata que los gestores de Banca Privada de CR Granada asesoran bajo unos requisitos de comportamiento responsables y éticos. "Para los gestores lo más importante es establecer una relación a largo plazo con los clientes, acompañándolos en su día a día financiero, patrimonial y fiscal a lo largo de los años”. Junto con este acompañamiento, los gestores con una exigencia continua en competencias y conocimientos, ofrecen a los clientes soluciones adaptadas y personales "centradas en los objetivos y necesidades de los mismos".