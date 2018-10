Cambio de papeles en el Congreso: el PP mete prisa para la llegada del AVE

Con unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, el AVE se ha convertido en una auténtica arma arrojadiza entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Tras el paso de tres ministros socialistas y cuatro populares, los granadinos siguen sin disfrutar de la Alta Velocidad mientras el tono, en cuanto a la llegada de esta infraestructura a Granada, se eleva. Así ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados. Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central, el PP ha argumentado en varias ocasiones que el PSOE ha paralizado la Alta Velocidad para desprestigiar todo el trabajo realizado por los populares. Ayer, el diputado popular Carlos Rojas preguntó en el Congreso por el estado de las infrestructuras en la provincia y le pidió explicaciones por el retraso de la llegada del AVE a Granada.

El secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo aseguró que con la llegada del PSOE no se "ha paralizado nada" y no sólo eso. Izquierdo remarcó que el desarrollo del proyecto se está explicando con transparencia para que sepan "qué es necesario para poner en marcha este servicio", según las declaraciones recogidas ayer por Europa Press. Para Izquierdo, es importante trabajar desde esta transparencia e informar a los ciudadanos para que no piensen que "cuando terminan unas obras el tren tiene que estar funcionando". Según detalló, poner en marcha la infraestructura es algo más complicado que echar los trenes pues, "cuando termina la obra es necesario que Adif valore la seguridad y se trabaje en otros aspectos como la formación de los maquinistas". Así lo aseguró también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la visita realizada a Granada para comprobar el estado de la infraestructura. El ministro detalló que el cronograma fija para mediados de enero el fin de las pruebas de seguridad. Tras esto se llevará a cabo otras etapas que no pueden solaparse. Así, Izquierdo, insistió que, aunque se siga metiendo prisa "el Gobierno no va a sentir más presión que aquella que tenga que ver con la seguridad de los usuarios". En este sentido, Carlos Rojas aclaró que su intervención no pretendía presionar pero destacó que el PP va a exigir transparencia y el cumplimiento de los plazos porque "sería muy grave que hubiera algún retraso por motivos electorales".

En el mismo día, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, habló de alta velocidad pero también de baja. Según aseguró Renfe estudia "todas las vías" para la reconexión por tren entre la capital granadina y Sevilla, priorizando la puesta en funcionamiento del AVE, y pidió no "renunciar" al uso de la línea convencional, cortada desde hace más de tres años hasta Antequera, pues las conexiones "de corto recorrido y de media distancia son también muy importantes".

Cuenca explicó que el "compromiso" del Ministerio de Fomento es que "lo antes posible" estén operativas las conexiones por Alta Velocidad, lo cual está previsto a partir de junio, y que él va a estar "apretando" para que se cumpla, en la línea de lo que marca el pleno del Ayuntamiento, que aprobó una moción para la "reconexión ferroviaria" por AVE, el estudio del soterramiento de su entrada en la ciudad, y, "tercero, empezar a explorar todas las vías de la red de cercanías de las líneas convencionales" que incluyen las de Loja y Antequera, en la vía hacia Sevilla, y Guadix, en la de Almería, esta última en uso.

En este ámbito regional, "se va a trabajar en todas las líneas de documentación y, en este caso, también de viabilidad" económica para que "Granada tenga conexiones ferroviarias lo antes posible" por AVE, lo cual es "favorable", según explicó Cuenca, quien resaltó que "no hay que renunciar a las distintas líneas de conexión de cercanías "necesarias" que "tendrían una buena aceptación". Respecto de la recuperación del tren hotel con Barcelona, el alcalde señaló que el Ayuntamiento lo valorará y abordará este tema.