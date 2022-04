Más de 650 competidores se darán cita en la Carrera Solidaria Ave María de Granada

La Carrera Solidaria Ave María celebrará este domingo, 24 de abril su VIII edición en el Complejo Deportivo Núnez Blanca. La Fundación Ave María ha realizado un esfuerzo especial para que la tradicional prueba pueda celebrarse, excepcionalmente en pista de atletismo en esta ocasión. Tras el cierre del plazo de inscripciones, el recinto del Zaidín recibirá a más de 650 corredores que participarán en distintas pruebas, divididas por distancias y categorías, que comenzarán a partir de las 10:00 de la mañana.

La jornada comenzará con la carrera de la categoría sub 18, a la que seguirán sucesivamente el resto de categorías, hasta llegar a los más pequeños, los pitufos y mini pitufos. Tras la finalización de las carreras infantiles se celebrará la de categoría absoluta.

Los dorsales y bolsas del corredor se podrán recoger mañana sábado 23 en la tienda Altium, situada en el Centro Comercial Neptuno, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas.

La recaudación del evento irá destinada al Fondo Solidario Avemariano, que representa la faceta más social de la institución, con la ayuda a numerosos alumnos y familias con diferentes necesidades. La organización ofrece también la posibilidad de realizar donativos a través del número de Bizum 05197.

Se espera un gran ambiente, todos los participantes recibirán, además del dorsal, una camiseta y un regalo especial. Además, las previsiones meteorológicas confirman que la lluvia no deslucirá el evento.

Horario de las pruebas

10:00 Salida categoría femenina Sub 16 y SUB 18. Distancia 2000 metros, 5 vueltas

10:20 Salida categoría masculina Sub 16 y Sub 18. Distancia 2000 metros, 5 vueltas

10:40 Salida categoría femenina Sub 14. Distancia 1600 metros, 4 vueltas

11:00 Salida categoría masculina Sub 14. Distancia 1600 metros, 4 vueltas

11:15 Entrega de medallas a tres primeros clasificados de categorías Sub 18, Sub 16 y Sub 14 femenina y masculina

11:30 Salida categoría femenina Sub 12. Distancia 1200 metros, 3 vueltas

11:50 Salida categoría masculina Sub 12. Distancia 1200 metros, 3 vueltas

12:05 Salida categoría femenina Sub 10. Distancia 800 metros, 2 vueltas

12:15 Salida categoría masculina Sub 10. Distancia 800 metros, 2 vueltas

12:25 Entrega de medallas sub 12 y sub 10 femenina y masculina

12:35 Salida categoría femenina Sub 8. Distancia 400 metros, 1 vuelta

12:45 Salida categoría masculina Sub 8, 400 metros, 1 vuelta

12:55 Salida categoría Pitufos. Distancia 150 metros

13:00 Salida categoría Minipitufos. Distancia 150 metros

13:10 Salida categoría absoluta femenina. Distancia 2400 metros, 6 vueltas

13:25 Salida categoría Absoluta masculina. Distancia 2400 metros, 6 vueltas

13:40 Entrega de medallas categoría absoluta femenina y masculina

En categorías Sub 12, Sub 10, Sub 8, Pitufos y Minipitufos se entregará medalla a todos los participantes en la llegada a la meta