Los carriles reservados de Granada cada vez se respetan menos

En 2020, en plena pandemia, el anterior gobierno municipal de Granada puso en marcha un plan para dar más espacio a los vehículos de movilidad personal dada la reducción del uso del transporte público por el Covid. Nacieron así los Carriles Reservados Temporalmente (CRT) para autobuses, taxi, patinetes y bicicletas. Unos carriles que se extendían por 75 kilómetros de la ciudad para reservar espacio a este transporte y, de paso, mejorar los datos de contaminación en una apuesta por el transporte público y la peatonalización.

Pero por cuestión política (Luis Salvador aceptó las presiones y dio orden de modificarlos al entonces concejal de Movilidad, César Díaz, un firme defensor de este sistema) se cambiaron en apenas un año y se convirtieron en carriles pacificados: también estaban reservados para sus 'antiguos' usuarios pero se permitía la entrada de coches particulares siempre que no superaran los 30 kilómetros por hora.

Ponerlos en marcha supuso un gasto de 67.085,73 euros (47.418,61 en señalización horizontal y 19.667,12 en vertical, sin IVA). Pero para su reversión se gastaron 45.142 euros (sin IVA), por lo que en poner y quitar carriles se gastó más de 112.000 euros. En su día, Unidas Podemos criticó la retirada de una medida que funcionaba: los autobuses aumentaron su velocidad comercial un 15% y los taxis mejoraron sus tiempos de recorrido. También se constató una reducción en el número de accidentes en los tramos con estos carriles, tanto con víctimas como sin ellas.

Mayor ocupación por el vehículo privado

Unos carriles pacificados que siguen en vigor pero perdiendo efectividad. Según un informe de Movilidad actualizado a febrero de 2022, se constata un "desplazamiento ascendente en la ocupación de carriles reservados y descendente en los libres como norma general", es decir, el uso ya indistinto por los turismos del carril derecho o el izquierdo es casi igual que antes de existir estos carriles, por lo que pierden efectividad, según alerta el concejal del PP César Díaz.

Según el informe, "se sigue transfiriendo tráfico de vehículos privados hacia los carriles reservados, aunque lentamente". En cuanto al uso, los VMP (patinetes) y bicicletas aumentan su proporción en zonas interiores de la ciudad y bajan en la periferia.

Para estos datos se han analizado los 11 puntos de medida en ambos carriles distribuidos por ejemplo en Camino de Ronda, Francisco Pradilla, Avenida de Maracena, Juan Pablo II o Carretera de Málaga.

Repintar carriles

Díaz asegura que le "preocupan" estos datos porque estos carriles supusieron un "salto cualitativo y cuantitativo" en Granada con 75 kilómetros reservados, por lo que no respetarlos supone "un paso atrás", por lo que pide a la concejal de Movilidad que "se refuerce la señalización y se pinten los carriles ya que si no hay conciencia de su existencia, se invaden". Díaz resalta que no se han pintado desde hace más de un año, cuando se repintaron para permitir la entrada de los vehículos privados.

Además, pide que se realicen "campañas de promoción del transporte público", algo que "no se hace desde los 8 meses que están en el gobierno", y reclama que no haya "titubeos": "O apuestas por el transporte público o por el vehículo privado", asegura el concejal.

También solicita que se realicen controles de velocidad para hacer cumplir esa limitación de 30 km/h en los vehículos privados que circulen por ese carril.