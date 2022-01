El Pleno honra a Castillo Higueras y abre el expediente para nombrarlo primer concejal honorario de Granada

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha honrado hoy la figura del exconcejal José Miguel Castillo Higueras tras su muerte el pasado domingo y ha abierto el expediente para nombrarlo el primer concejal honorario de la ciudad, un cargo que él mismo inventó en el reglamento de honores y distinciones que creó.

Tras pasar por comisión extraordinaria de Honores y Distinciones el pasado miércoles, hoy se ha sometido a Pleno y por unanimidad se ha aprobado abrir el expediente para el nombramiento, que ahora llevará sus cauces habituales. Antes, al inicio del pleno municipal, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

En la defensa del punto, todos los grupos municipales y los concejales no adscritos han alabado su figura y sobre todo su trabajo por Granada.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha mandado todo su cariño a su familia y también a la familia socialista y ha agradecido a los grupos municipales su disposición a aprobar el nombramiento. "Fue más allá en algo que era el trabajo propio de un concejal. Todos realizamos un trabajo permanente y él tenía además un compromiso con el patrimonio, la historia y la cultura. Incluso con una visión que comparto metropolitana, patrimonial e histórica. Por encima de las ideas y compromisos está la defensa de una ciudad a la que él amaba", ha reconocido el alcalde, que asegura que es una "persona querida, añorada, que va a quedar presente, y su trabajo merece que se tomaran medidas como plantear una concesión singular no concedida anteriormente". Incluso ha planteado otro tipo de reconocimiento que se aborde también en esa comisión en el ámbito del propio expediente.

La presidenta de la Comisión de Honores, Ana Muñoz, ha realizado una breve semblanza de Castillo Higueras, un "demócrata y antifranquista convencido que entró en 1979 en el Ayuntamiento por el Partido Comunista en la estrenada vida democrática". El Área de Urbanismo fue su primera tarea, pero "será recordado por su defensa de las fiestas y las tradiciones: Toma, Corpus, Tarasca, el libro de protocolo de la ciudad, aún en vigor... También fue responsable de Cultura y realzó el papel del Ayuntamiento en la ciudad y en ese periodo nació la OCG. En 1992 abandona su responsabilidad como concejal pero no su compromiso con la ciudad. Quien buscaba su colaboración la encontraba", ha recordado, asegurando que "no hay mejor título para su figura".

Especial consideración han tenido las palabras del concejal no adscrito Sebastián Pérez, amigo de Castillo Higueras. "No voy a poner mácula al expediente, no sería ético ni moral", ha dicho, para a continuación proponer otras dos iniciativas al Pleno, que serán estudiadas por los portavoces y los concejales no adscritos: una concentración en la Plaza del Carmen en su recuerdo y una placa en el lugar de su muerte donde se recuerde su figura. "Quería defender el nombramiento y ampliar por parte de la ciudad el reconocimiento. Quien crea la figura de concejal honorario fue José Miguel y la creó porque para ejercer hay que vivir. Y nos lo arrancaron el domingo. Es un gesto y reconocimiento pero yo quería plantear para su estudio, no como propuesta in voce, solo para su estudio, que los granadinos acogerían con buen criterio que en el lugar donde sucedió el asesinato se erija una placa recordando quién fue y lo que hizo por Granada. Ocurre en otras ciudades. Recuerden a un hombre bueno, ilustre, amante de su ciudad como nadie, que igual ayudó a unos y a otros porque por encima de ideologías era granadino con mayúsculas. Y me gustaría, como cuando ocurre algo que nos sobrecoge y lo he echado en falta, una concentración en la Plaza del Carmen, dedicarle unos minutos de silencio, y tener un momento de reconocimiento y decir que hay cosas que no pueden pasar. Y todos tenemos que trabajar para que esto no ocurra más ni en Granada ni Andalucía ni España. Creo que José Miguel Castillo Higueras lo merece. Me quedo con su legado. Una granada que sueña por ser lo libre y lo generosa que él lo postuló durante toda su vida".

El portavoz de Vox, Onofre Miralles, se ha sumado al reconocimiento y ha apoyado las propuestas de Pérez.

Antonio Cambril, portavoz de Unidas Podemos, ha apoyado también las iniciativas de Pérez y ha recordado al primer concejal que conoció. "Es de justicia que el hombre que revolucionó el protocolo municipal se convierta en el primer concejal honorario, jamás lo haría pensando en que sería el primero en recibirla. Unanimidad en el reconocimiento a su labor. Merece sobradamente esta distinción por sus logros en las distintas áreas. Fue uno del os miembros más representativos de los gobiernos municipales de la transición y los 80. Un hombre cariñoso, inteligente y conocedor como pocos de Granada. Con todo el cariño, un cateto universal".

El portavoz del PP, César Díaz, ha recordado a Castillo Higueras siendo Díaz "el corporativo que más tiempo ha compartido con él en el salón de plenos. Compartí debates con él 5 años. Era una persona comprometida con sus tradiciones. A pesar de estar en las antípodas ideológicamente siempre se prestó a ayudar. La Tarasca, el Corpus, la Toma, la Hispanidad, tienen su sello. Este mismo salón de plenos, la sala de comisiones, la galería de la Alcaldía, el reglamento de honores y distinciones, los elementos del protocolo que usamos en la ciudad, e incluso la bandera de la ciudad, que creó en el año 81 con la primera visita de los Reyes a granada. El vestuario de la época en las comitivas de la ciudad fue una de sus aportaciones con visitas a ciudades italianas", ha recordado, agradeciendo al alcalde en nombre del PP y a todos los grupos "el apoyo a nuestra propuesta inmediata de concesión de esta distinción de concejal honorífico. Es una aportación mínima a una gran trayectoria".

Desde el PSOE, su portavoz, Jacobo Calvo, se ha sumado también a todas las palabras de reconocimiento.

Las propuestas de Pérez de una concentración y una placa se ha acordado que se debatan por los portavoces y los portavoces no adscritos para que se decidan fechas, lugares y formas de manera unánime como se está realizando en este caso de recuerdo a Castillo Higueras tras su muerte.