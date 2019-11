Cerca de un centenar de expertos analizan la miopía como la epidemia del siglo XXI

La jornada arrancó a primera hora de la mañana con un taller práctico sobre Técnicas de ablasión superficial en Cirugía Refractiva, y continuó en el Aula Vithas del Hospital con la conferencia abierta a todo el público Mirar sin ver, superando retos, impartida por Miguel (ciego) y Pepe (hermano/guía) Machado , dos ultra deportistas y un objetivo común: No limits. Los hermanos compartieron su experiencia de superación diaria con los asistentes, a quienes con gracia y coraje mostraron la realidad de un joven invidente que, ayudado por su hermano, optó por mirar sin ver y tener una vida no sólo normalizada, sino que muy activa, practicando varios deportes extremos y viviendo sin límites.

Miguel Machado: “No puedo ver los colores, pero sí puedo sentirlos”

Ser ciego no debería de ser una barrera imposible para desarrollarse como persona y para Miguel Machado Orozco, desde luego no lo ha sido. Miguel es invidente desde nacimiento; Pepe Machado, su hermano y guía es sus ojos. Un Machado lo escribió “Caminante no hay camino, se hace camino al andar...” y otros lo hacen a diario. “El camino no ha sido, ni es fácil” aseguraban los Machado Orozco, e incluso su madre, durante la charla Mirar sin ver, superando retos impartida por los hermanos dentro de este evento científico organizado por el Hospital Vithas Granada.

Ayer contaron su historia de superación, de como a pesar de la infructuosa lucha contra las administraciones ellos –sobre todo Miguel, al que le han cerrado muchas puertas solo por su minusvalía– han conseguido tener una vida normalizada y activa. El deporte es su vida, han sido campeones de esquí y atletismo y todo esto ha costado gran esfuerzo y trabajo personal y silencioso, aunque ellos hacen ruido. Buena prueba de ello es que son conocidos por su afición al fútbol y al Granada CF al que siguen y con el que ambos vibran. Miguel asegura: “No puedo ver los colores, pero sí puedo sentirlos”.

Derrochan alegría y no le temen a nada “hemos venido a este mundo a ayudar a que la gente no se rinda”, afirma Miguel, mientras Pepe recordaba alguna de sus aventuras en tándem. Vivir sin límites es la idea y por eso fundaron su propia organización Ski Sin Límites y pronto lanzarán un museo polideportivo donde mostrarán todo lo que han conseguido a lo largo de estos años de incesante trasiego deportivo: más de 300 artículos, 163 camisetas deportivas ... “Siempre hemos encontrado ángeles en el camino”, decía la madre de Miguel, una mujer luchadora y orgullosísima de sus hijos, a pesar de haber tenido que escuchar en más de una ocasión aquello de “su hijo es un inútil”. A la vista está de que con amor y constancia todo se consigue y eso ha sido una gran labor de sus padres “ellos nos han hecho así”, confesaban los hermanos, que ante todo “son felices”.