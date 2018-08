Cetursa devolverá el dinero de las entradas para la observación de la lluvia de estrellas

En Sierra Nevada no se podrá disfrutar, salvo sorpresa de última hora, de la actividad de la 'Observación de las Perseidas. Los trabajadores de remontes de la estación mantienen su convocatoria de huelga para hoy, una situación a la que llegan después de que Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, "se negara a negociar en sede del Sercla, al no haber sido autorizada por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para llegar a acuerdos" para la desconvocatoria del paro laboral. No obstante, desde Cetursa informaron ayer de que se devolverá el dinero de los productos vendidos para las lágrimas de San Lorenzo, al mismo tiempo que tendieron la mano al personal de la Sierra para "encontrar soluciones".

Cetursa comunicó también que, "en caso de que el seguimiento de la huelga lo permitiese, el ticket de subida y bajada en el telecabina Borreguiles para acceder a la zona de observación, tendría un precio unitario de diez euros con venta en taquillas de la plaza de Andalucía", en Pradollano. Además, las personas que requieran de la "devolución íntegra" de lo contratado previamente para esta actividad habrán de solicitarlo a través del correo agencia@sierranevadaclub.es.

Desde Sierra Nevada manifestaron "su respeto absoluto al derecho a la huelga" y apuntaron que "se están articulando fórmulas de negociación para encontrar soluciones consensuadas con los representantes de los trabajadores". Próximamente, se reunirá la comisión paritaria del convenio dentro de este proceso de negociación.

Por su parte, los trabajadores exigieron que "se les restituyan los derechos arrebatados, tras el incumplimiento reiterado del convenio y de los acuerdos firmados entre ambas partes en diciembre".