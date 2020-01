La Chana pide mejoras e inversiones para no convertirse en un "ghetto" de Granada

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha realizado hoy una visita de barrio a La Chana dentro de la ronda que está haciendo para "tener un primer diagnóstico" de la realidad de Granada. Su objetivo, "solucionar los pequeños problemas y las perspectivas de futuro para intentar tener barrios mejores y mejorar la calidad de vida vida". "Queremos que en todos los barrios se eleve el nivel de vida y accedan a máximo nivel de bienestar", ha dicho.

Y La Chana le ha expresado sus reivindicaciones ya que los vecinos temen convertirse en un "ghetto" de la ciudad si no hay mejoras e inversiones.

Según Salvador, uno de los problemas es el acceso peatonal desde Villarejo, para el que le han pedido contar con aceras, más accesibilidad y seguridad. "Veremos qué hacer para que sea un paso que cumpla con las necesidades de los vecinos".

"También hemos estado viendo una de las zonas más antiguas del barrio donde hay ciertos problemas de convivencia y una comunidad rumana muy importante. No sabemos si son pisos alquiler, comprados, si cumplen la legalidad, pero lo que hay que hacer es cumplir la Ordenanza de la Convivencia para que se normalice la relación en el barrio", ha dicho Salvador respecto a esta problemática trasladada por los vecinos. Ante esto, el alcalde ha dicho que no entienden que "tengamos que hacer políticas específicas para colectivos distintos porque sería efecto llamada que aumentaría el problema y tendríamos un conflicto social mucho más grande. Veremos lo que tiene que ver con normativa de convivencia, acceso a las viviendas y las peticiones de los vecinos para favorecer la mejor convivencia y que no haya focos de inseguridad o conflicto en La Chana".

El presidente de la asociación de vecinos, José Sánchez Ocaña, Rufo, ha lamentado los problemas del barrio y ha asegurado que La Chana "se muere". Según los vecinos, el comercio cierra, hay problemas de convivencia en ciertas zonas y faltan conexiones. Aquí ha reivindicado el soterramiento del AVE, que conllevará el desarrollo del barrio, y la conexión com Metro.

"Pagamos los mismos impuestos que el resto y estamos semiabandonados en limpieza y seguridad. Hoy hemos visto por primera vez a los jardineros. Si no nos dan un empujón La Chana se va a convertir en un ghetto y se nos muere el barrio".

La concejal de Mantenimiento, Eva Martín, ha incidido en recoger las reclamaciones de los vecinos y en la realización ya de la reforma del teatro José Tamayo. "Esa es la voluntad de este equipo de gobierno, ir poco a poco mejorando los barrios. No hay barrios de primera o segunda sino que vamos a ir equilibrando todos para que todos tengan los mismos servicios y oportunidades y no haya ciudadanos de primera y de segunda según donde residan".