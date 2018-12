Ciudadanos reivindica menos trabas para proteger el comercio de barrio

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha reivindicado la concreción de soluciones desde el Consistorio que permitan la mejora de la situación del comercio de barrio y de proximidad. En este sentido, Olivares ha señalado que, en lugar de la “búsqueda de enemigos y el establecimiento de la competencia entre espacios que propugnan otros partidos”, su formación apuesta por medidas que permitan incentivarlo, reduciendo al máximo las trabas burocráticas y administrativas y favoreciendo los entornos para la puesta en marcha de nuevos negocios.

“La mejor forma de incentivar el comercio de barrio es trabajar con objetivos a medio y largo plazo que favorezcan su actividad”, ha explicado Olivares, quien ha aseverado que “el discurso de competición contra las grandes superficies y de demonización de estas que tiene el PSOE no cuela”, especialmente teniendo en cuenta la forma en que se les favorece poniendo, por ejemplo, una parada de Metro en la puerta de estos mismos centros.

“Quienes sí creemos de verdad en el comercio de barrio consideramos imprescindible agilizar y simplificar al máximo los trámites con los que se topan los autónomos y emprendedores para la puesta en marcha de una nueva actividad comercial o para la ejecución de cualquier tipo de reforma”, ha señalado el portavoz de Cs, quien ha precisado que en muchas ocasiones esos trámites se puede llegar a dilatar hasta más de seis meses si se trata del centro histórico o de inmuebles con la catalogación BIC. “Poco favor hacemos al comercio si quien emprende ya comienza con una losa de pérdidas de más de seis meses”, ha apostillado.

Igualmente, Olivares ha resaltado la importancia de mejorar las conexiones tecnológicas por todo el centro y los barrios mediante la instalación de fibra óptica que permita una mayor competitividad a los negocios del sector.

“Los emprendedores se conforman únicamente con que las administraciones no les estorben. La competencia leal no es el problema, los trámites burocráticos sí. Las administraciones no pueden ser continuamente el freno al emprendimiento y actualmente sí lo son”, ha concluido.