Clamor y rechazo nacional hacia el "terrorismo machista del siglo XXI"

El 25 de septiembre será una fecha marcada en negro en el calendario. En Castellón, un hombre, que estaba siendo procesado por violencia de género hacia su expareja, mató a sus dos hijas de tres y seis años. En Bilbao, otra mujer fue degollada por su marido delante de sus dos hijas. En Maracena, Nuria Alonso fue asesinada por su expareja 24 horas después de haber recibido los papeles del divorcio. Esta oleada del llamado "terrorismo del siglo XXI" provocó que cientos de personas se concentraran ayer para mostrar su repulsa a una lacra que en lo que va de año ha dejado huérfanos a 25 menores y se ha llevado la vida de 40 personas: tres niños y 37 mujeres, cinco de ellas en Granada.

A las doce del mediodía, diversos puntos del mapa presentaban la misma imagen: semblantes serios congregados frente a ayuntamientos, donde vecinos, sindicatos o representantes institucionales guardaban minutos de silencio para condenar los últimos cuatro crímenes cometidos por el machismo.

Nuria Alonso tenía 39 años y vivía en el primer piso del número 1 de la plaza Clara Campoamor, en el barrio Villasol de Maracena. Desde hace dos años estaba en trámites para divorciarse de un hombre de 49 años con el que compartía domicilio -así se acordó durante el proceso de separación- y con el que tenía un hijo de once años que también vivía junto a ellos. El lunes, Nuria recibió los documentos sobre el acuerdo de separación. El martes, ella perdía la vida en su propia casa: su expareja, que permanece detenida desde entonces y que hoy pasará a disposición judicial, tras dejar a su hijo en el colegio, la mató a puñaladas en la cocina.

El agresor fue absuelto en mayo por un delito leve de vejaciones contra Nuria, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Asimismo, la víctima también lo denunció en 2016, sin embargo, el juzgado archivó el caso porque ella retiró la denuncia.

De igual modo, Nuria pidió ayuda a los Servicios Sociales de Maracena e incluso habría recurrido a la Guardia Civil, según indicó su padre, Eduardo Alonso a Granada Hoy, que insistió en que lo que le decían era que "no daba el perfil" para denunciar. Por su parte, en la Guardia Civil no constan denuncias por maltrato. Ante ello, ayer, durante la concentración que tuvo lugar en Maracena en la que además se leyó un manifiesto como acto de repulsa a este crimen, el alcalde de la localidad, Noel López, explicó que fue a los Servicios Sociales "para informarse tras la toma de sesión de separación", pero que "evidentemente, no trasladó ninguna circunstancia porque si no, nuestra obligación como administración es ponerlo de inmediato en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Tras el acto, al que asistieron la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro; la delegada de la Junta, Sandra García, el presidente de la Diputación, José Entrena; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, Ana Belén Palomares; o la diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, entre otros; el regidor maracenero manifestó el "rechazo a una lacra que es el terrorismo del siglo XXI", la cual exige la "contundencia" de toda la sociedad para "actuar y acorralar a aquellos que se atreven a alzar la mano para imponer su criterio".

Al mismo tiempo que en Maracena, la Plaza del Carmen de Granada congregaba a decenas de personas que, junto a la corporación municipal y a la Plataforma contra la Violencia de Género 25 de Noviembre, mostraban su repulsa a este nuevo crimen machista. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, ante cualquier actitud de violencia de género, "lo denuncie, que levante la voz porque hay mecanismos para evitar una muerte a manos de asesinos que utilizan su condición de género para acabar con otra vida".

Los sindicatos también se unieron a la oleada de muestras de rechazo. CCOO o UGT se concentraron frente a sus sedes y exigieron que se intensifique la lucha contra la violencia de género y se cumpla el Pacto de Estado. Lo mismo exigieron también desde el Csif. Tras protagonizar un minuto de silencio, la responsable de igualdad de CSIF Granada, Asunción Serrano, subrayó que "es necesaria una mayor implicación por parte de la ciudadanía en general y del Gobierno en particular, ya que tras un año de su aprobación, la mayor parte de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aún no se han cumplido".