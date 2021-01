La Universidad de Granada abordará el lunes si mantiene las clases online en el segundo cuatrimestre

El próximo lunes la Universidad de Granada abordará la posibilidad de continuar con las clases en el segundo cuatrimestre de forma online. La docencia presencial quedó interrumpida el pasado 14 de octubre, pocas semanas después del comienzo del curso y tras aumentar los casos de Covid-19 en Granada dentro de la evolución de la segunda ola de la pandemia. Ahora se plantea la posibilidad de seguir con el mismo escenario de restricciones en los próximos meses. La rectora, Pilar Aranda, ya indicó en el consejo de gobierno extraordinario del pasado jueves que las clases del segundo cuatrimestre comenzarán el próximo 3 de febrero en los centros con calendario abierto de forma online. Ahora esta medida se podría extender a lo largo del tiempo. La Pablo de Olavide ya ha decidido que las clases en su campus serán virtuales al menos hasta el 3 de abril.

La Universidad de Granada ha remitido un comunicado en el que explica que el lunes 1 de febrero "están convocados tanto los/as decanos/as y directores/as de centro como los representantes del estudiantado a sendas reuniones para tratar de la organización y adaptación de la docencia a lo largo de este segundo semestre".

Confirma además lo anunciado por Aranda en consejo de gobierno: "La docencia del segundo semestre de las titulaciones de grado, en los centros con calendario de semestres abiertos, dará comienzo el próximo 3 de febrero de forma online, atendiendo en todo momento las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y con las excepciones señaladas en la Orden de 8 de noviembre", que permite “la presencialidad para prácticas experimentales, rotatorias, practicum, o actividades similares, incluidas las de investigación”.

Además, los estudiantes de másteres (unos 6.000 según la última memoria) y de títulos propios (un millar), tendrán clases virtuales. "La docencia de Másteres y Títulos Propios se desarrollará de forma online conforme al calendario establecido, atendiendo en todo momento las directrices de las autoridades sanitarias y las excepciones señaladas en la Orden de 8 de noviembre anteriormente mencionada", indica el comunicado.

Desde la Delegación General de Estudiantes (DGE), Rubén Fernández, que también es delegado de la Facultad de Ciencias, afirmó que "creemos que lo principal es que no haya incertidumbre" y no se baraje la posibilidad de cambiar el modelo de docencia "cada quince días". "Lo mejor son unas instrucciones claras y que no haya actualizaciones del plan cada quince días", expresó, para subrayar la necesidad de medidas a "medio y largo plazo". En este sentido, recordó que muchos estudiantes de grado (unos 26.000) son de otras provincias y deben buscar alojamiento. Por otro lado, sí defendió la presencialidad de las prácticas.

Los decanos y directores de escuela se manifestaron a favor de la presencialidad tras la decisión de la Junta de suspender la docencia en las facultades y escuelas el pasado 14 de octubre. Así lo expresaron en un contundente comunicado.

En cualquier caso, lo que se trate el lunes en las reuniones programadas por la Universidad debe circunscribirse en lo que establece la normativa regional. Por ahora las restricciones de la Junta siguen en pie y, en plena tercera ola, parece poco probable que sea cuestión de semanas que se reabran las aulas de los campus universitarios. La provincia de Granada está cerrada perimetralmente, al igual que los municipios que superan la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Además, en los municipios con una tasa superior a mil se cierra hostelería y comercio no esencial.