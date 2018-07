Clasificar viñedos, ganar en calidad

Hace unos días mantuve una interesante conversación en un grupo de whatsapp en el que alguien habló de los primeros vinos 'Grand Cru' de Andalucía. Surgió algo de polémica al afirmar yo que eso no existía y se puntualizó que a lo que se referían eran a bodegas tipo Château, algo muy diferente ya que hace referencia a que el viñedo propiedad de la bodega se encuentra alrededor de la misma y, por lo tanto, las distancias a cubrir por los camiones y tractores que transportan la uva una vez vendimiada son mínimos, lo que evita que la uva esté expuesta mucho tiempo al sol y al calor y por lo tanto tenga un alto riesgo de comenzar a oxidarse e incluso a empezar a fermentar. Cada vez es mayor el número de bodegas tipo château en nuestro país por los beneficios mencionados que este sistema aporta.

Hace ya unos años que se viene hablando de viñedos singulares, de terroir, vinos de paraje, vins de vila (en el Priorato) o viñedos históricos… Soy una convencida de que estas denominaciones son necesarias para añadir un plus de calidad a gran parte de nuestros vinos. Esto, utilizado desde hace mucho tiempo ya en Francia con los cru, donde califican los viñedos de donde provienen los vinos y el champagne, sirve para añadir un nuevo control y plus de calidad y también y muy importante, para mantener los viñedos viejos y de calidad, que no se arranquen y se sustituyan por otros de producción mayor pero que merman enormemente la calidad. Y es que, buscando el nombre que sea, como los propuestos de terroir, viñedo histórico, viñedo singular… se podría hacer una especie de división de los viñedos, y que fueran subiendo o bajando en función de que la calidad, cuidados, eficiencia y resultados de las uvas, fueran incrementándose o no, año tras año. Servirían para incrementar el valor de estos viñedos por un lado -les recuerdo que en Francia hay algunos calificados que tienen más de doscientos años de antigüedad-, si no las viñas, que se van reponiendo como es lógico, aunque todas son viejas, sí el terreno y la forma de cultivo.

Y es que quizá nuestra forma de calificar los vinos esté un poco desfasada, que el consumidor, esto si lo tengo claro, cada día pide más, exige un plus. En La DOCa Rioja tenemos un claro ejemplo, a mi modo de ver de buen hacer: comenzó a hacer subzonas, necesarias, imprescindibles, para acotar zonas de calidad y producción, ahora da un paso más calificando esas subzonas, también por los viñedos, su calidad y distingue la tierra y por ende los vinos procedentes de esa tierra. El consumidor ya sabe que el vino es un Rioja, pero también sabe si de la Rioja Alta, Baja o Alavesa, por ejemplo, y si procede de unos viñedos especialmente calificados por su calidad ¿Alguien puede negar que esto es un paso hacia adelante? Esto se puede y debe, a mi modo de ver, trasladarse a todas las demás denominaciones de origen, en ocasiones demasiado extensas o dispares en suelo, clima… Tomando como ejemplo la Denominación de Origen Granada… ¿Alguien puede creer que es igual un vino procedente del Altiplano de Sierra Nevada a más de 1000 metros sobre el nivel del mar que uno de Jete, en la costa granadina? Por supuesto que no. Y esto sucede en la práctica totalidad de las denominaciones que son algo extensas en territorio. ¿No estaría mejor dividir en subzonas estas denominaciones, y a la vez calificar viñedos? Estoy segura de que, además de llevar un mejor control de los vinos y esforzarse por la calidad de estos vinos, el consumo podría subir, es una información muy importante para el consumidor dentro de los vinos de calidad. También sería un plus para las bodegas y para los agricultores cuyos viñedos se verían, seguro, enormemente más valorados si tuvieran una calificación buena por la calidad, igualmente sus uvas. Sé que es difícil de implantar en todos sitios, pero tenemos un ejemplo claro en La Rioja, que lo ha hecho, con sus Vinos de Paraje, la Denominación de Origen Cava con sus Cavas de Paraje Calificado y hace ya años, la DOQ Priorat con sus Vins de Vila (vinos de municipio).

Puede llevar tiempo, años quizá, pero si vamos avanzando sería una cosa buena, estoy casi segura de que el final de muchas zonas pasa por hacer estas distinciones de calidad. Como las han dado en calificar en La Rioja, "llegan los "Rolls Royce" del vino. ¿A quién no le gustaría tener un Rolls en su garaje…?

Eso sí, siendo consecuentes con lo que queremos hacer, cómo queremos regular estas calificaciones y no limitarnos a copiar nomenclaturas si están vacías de significado.