Cocaína Pablo Escobar: hallan un alijo con la cara del narco en la A-92

Bugatti, Audi... o Pablo Escobar. A priori, estas tres 'marcas' no tendría por qué tener relación. Sin embargo, eran las señas que aparecían en los distintos paquetes que componían el mayor alijo de cocaína intervenido en Granada en lo que va de año. Un hallazgo que se produjo el viernes en la A-92, a su paso por Huétor Santillán, gracias a un control rutinario de la Guardia Civil.

Los agentes dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos personas. En un principio no había nada raro. Los agentes procedieron a identificar a los ocupantes, y comprobaron que ambos, de 43 y 46 años y vecinos de Barcelona, tenían antecedentes por tráfico de droga. A simple vista, en el vehículo no había nada raro, pero dadas las circunstancias decidieron hacer un examen más exhaustivo. Fue entonces cuando se percataron de que los altavoces no funcionaban y descubrieron un botón. Al accionarlo, se abrió un compartimento que alojaba 25 paquetes de cocaína de gran pureza marcados con las marcas Bugatti o Audi, e incluso con la cara de Pablo Escobar.

Los dos ocupantes fueron detenidos y la Guardia Civil, que además intervino 5.180 euros en metálico, así como el turismo y cinco teléfonos móviles, ha abierto una investigación para conocer la procedencia y destino de la droga.