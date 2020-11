El Colegio Andrés Segovia de Granada enfrenta otro invierno sin caldera

El responsable de Educación en el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha denunciado el problema de la comunidad educativa del colegio público Andrés Segovia, en el barrio del Zaidín que, en palabras de Calvo, “evidencia a la perfección el desastre organizativo y político tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Granada”.

El edil se ha hecho eco de las denuncias de la Asociación de Madres y Padres del Centro, que llevan desde el pasado mes de febrero cuando comenzaron a denunciar problemas en la caldera del colegio. Para Calvo, “es muy grave que desde esa fecha, nadie de las administraciones competentes se hayan preocupado de un problema que afecta a más de 200 personas de la comunidad educativa del Andrés Segovia. Junta y Ayuntamiento han tenido todo el verano para solucionar un asunto que, con la vuelta a las aulas ha vuelto a ser el objeto de preocupación de las familias, mucho más cuando el protocolo de lucha contra el COVID exige que haya ventilación constante para evitar contagios, lo que lleva parejo tener las ventanas abiertas de las clases constantemente, sin que se pueda contrarrestar con un sistema de calefacción que amortigüe el frío. Es lamentable que durante los seis meses que el colegio ha estado cerrado entre confinamiento y verano, nadie haya hecho nada”.

Calvo ha explicado que, “gracias a la movilización de madres y padres a través de medios de comunicación y redes sociales, la Junta ha aparecido y, a través de la delegada de Educación, se ha logrado un compromiso verbal para instalar una nueva caldera durante la Navidad. Tanto las familias como nosotros mismos estaremos muy pendientes de exigir el cumplimiento de ese acuerdo. En cualquier caso, y ya que la competencia del mantenimiento de los centros en la ciudad es competencia del Ayuntamiento, exigimos a Luis Salvador, que todavía no ha sido de atender a los representantes del centro, que arregle la situación de alumnado y profesorado en el centro para los meses más duro de frío que empiezan ya”.

El socialista ha exigido “soluciones reales y no chapuzas, soluciones que serían posibles de existir una mínima coordinación entre Junta y Ayuntamiento que no han hecho otra cosa que marear a las familias sin ofrecer nada concreto o viable. El problema del Andrés Segovia exige soluciones inmediatas y realistas. Desde el Grupo Socialista llevamos semanas trabajando con la comunidad educativa del centro y con el AMPA, ofreciendo nuestra mediación con el bipartito de PP y Cs, y también con la Junta, pero su incapacidad lo único que hace es agravar el problema. Es precisamente ahora cuando un Ayuntamiento ha de demostrar cercanía con los problemas de sus vecinos y vecinas, pero en el caso de Granada ya sabemos que están más preocupados por agarrarse a un sillón en sus interminables conflictos internos. Nadie del bipartito ha ido al Andrés Segovia. Podemos sumar este hecho a lo que sucede con los comedores escolares en varios de los centros de la capital, que aún no están funcionando, hecho que afecta a cientos de familias granadinas. Ni están ni se les espera. Esperemos que hagan un paréntesis a su falta de empatía y voluntad en los temas educativos de la ciudad, y resuelvan esta situación de manera urgente”.