La Comisaría Provincial de Granada facilita consejos para prevenir robos en domicilios por las vacaciones

Agentes de la Policía Nacional de Granada, Motril y Baza intensifican las medidas de prevención dirigidas a evitar los robos en domicilios, oficinas y locales comerciales los cuales pueden verse incrementados con la llegada del periodo vacacional. Técnicas como el bumping, el impresioning o el escalo son las más detectadas. En los dos primeros casos se suma la colocación de hilos transparentes de silicona o pegamento a modo de testigos conocida como siembra y facilita información a los delincuentes sobre los periodos de ausencia de los moradores.

Labor preventiva e investigaciones centradas en robos en inmuebles

Como ocurre en cada periodo vacacional, la Comisaría Provincial de Granada establece, en su ámbito de actuación, tanto en la capital, como en las localidades de Motril y Baza, operativos específicos para evitar y perseguir los robos en domicilios, ante su posible incremento en periodos de ausencia de sus moradores, o por la menor presencia de vecinos en los inmuebles, por ser los momentos más propicios escogidos por los delincuentes.

Además, facilita a la ciudadanía determinados consejos que, llevados a la práctica, pueden ayudar a prevenirlos y recuerda que ante la más mínima sospecha, se debe llamar al teléfono 091. También se informa acerca de cómo actuar en el caso de ser víctima de este tipo de robos, minimizando así el perjuicio que supone y facilitando la labor de los investigadores en la identificación de los responsables y en la recuperación de los efectos sustraídos en los sucesos consumados.

Las técnicas más utilizadas por los amigos de lo ajeno en cuanto a manipulación de las cerraduras suelen ser el bumping en la que se introduce una llave modificada que se golpea para hacer saltar los pistones de la cerradura, el impresioning es una técnica que pretende copiar la llave introduciendo unas finas láminas en la cerradura para grabar las marcas de la llave original y poder obtener posteriormente una copia, o el ganzuado que es el método clásico empleado por los cerrajeros. En cuanto al escalo es una práctica empleada particularmente en verano ya que los delincuentes aprovechan las puertas o ventanas abiertas por los moradores para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Técnica de la siembra o testigos transparentes de silicona o pegamento

Estar atentos a la presencia de testigos de plástico o hilos de silicona o pegamento colocados entre el marco y la puerta empleados para detectar si la misma se abre o no en un periodo de tiempo y avisar de inmediato al 091.

La importancia de la puerta de acceso y su cerradura

Para la seguridad de la vivienda es importante no solo el tipo de puerta que se tenga, sino la clase de cerradura la cual puede ser de calidad certificada. Existen en el mercado cerraduras antibumping o antiimpresioning que dificultan el acceso a los delincuentes en el uso de esas técnicas para robar.

Difundir que nos vamos de vacaciones

Se debe prestar atención al comentar en lugares públicos que se va a estar ausente del domicilio, ya que se desconoce quien pueda estar escuchando. Lo mismo sucede con hacerlo evidente en redes sociales, sobre todo si se ha señalado su ubicación mediante fotografías o a través del uso de ciertas aplicaciones como son las deportivas en las que se marcan los recorridos.

Hacer que la vivienda parezca habitada

Se pueden llevar a cabo una serie de medidas para que los delincuentes no observen desde el exterior que estamos ausentes de nuestra vivienda:• No se deben dejar bajadas todas las persianas de la vivienda, desde el exterior puede llamar la atención de los delincuentes especializados en este tipo de robos.• Colocar sistemas automatizados que existen en el mercado para que determinadas luces o dispositivos electrónicos del hogar se activen de forma periódica.• Encargar a algún familiar o persona de confianza la recogida periódica de correspondencia del buzón para que no se acumule y comprobar el estado de la vivienda.

Estar atentos a la presencia de desconocidos en la finca

Tanto si se vive en un edificio, como en una urbanización o vivienda unifamiliar, debemos estar atentos a personas ajenas al entorno.

• No abrir el portal a desconocidos, antes de abrir la puerta de acceso al edificio, asegurarse que se conoce a esa persona ya que facilitar el acceso a personas ajenas puede comprometer nuestra seguridad y la de nuestros vecinos.• Ante la presencia de personas sospechosas en el edificio o en la urbanización, no se debe dudar en llamar al 091.• En el caso de escuchar ruidos poco habituales en el acceso a una vivienda próxima, y más si se conoce que sus moradores se encuentran de vacaciones, una llamada al 091 hará que una patrulla de Policía Nacional se acerque inmediatamente al lugar y comprobará si se está intentando cometer un robo.

No entrar, no tocar y avisar al 091

En el caso de que, a pesar de todo, a la vuelta de vacaciones se encuentre abierta o forzada la puerta de la vivienda, en ningún momento se debe entrar ni manipular nada debiendo llamar de inmediato al 091 para que manden un vehículo radiopatrulla para hacer las comprobaciones oportunas. Para facilitar una posible investigación y la recuperación de los objetos sustraídos, resulta conveniente tener elaborado previamente un listado con los objetos electrónicos que tengamos en casa –tablets, televisores, ordenadores, consolas, etc- y sus correspondientes números de serie. También es adecuado disponer de un listado detallado y fotografías de las joyas y objetos de valor de las que dispongamos. En caso de sustracción es de vital importancia aportar estos listados a la hora de formular la denuncia en comisaría para poder rastrear los objetos.