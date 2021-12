La Comisión Covid de Granada pide extremar las medidas de autoprotección ante el aumento de casos del virus

La Comisión Covid del Ayuntamiento de Granada ha acordado en su última reunión pedir a la ciudadanía que “extreme las medidas de autoprotección contra el Covid, especialmente en unos momentos en los que está creciendo la incidencia del virus”. Así lo ha afirmado el alcalde, Francisco Cuenca, quien ha insistido en que “aunque los datos en la ciudad no son malos, tenemos que seguir siendo prudentes y no relajarnos”.En este sentido, Cuenca ha informado de que el Consistorio ha elaborado un vídeo, que se moverá en las redes sociales y se proyectará en la televisión digital TG7, en el que se anima, especialmente a los jóvenes, a la adopción de las medidas sanitarias tales como el uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia social. El regidor, que ha subido el vídeo a sus propias redes sociales, ha anunciado que el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, va a extremar también las medidas sanitarias “en todos y cada uno de los servicios que presta a la ciudadanía”.Para ello, según ha concretado, “vamos a establecer un protocolo permanente para que de forma periódica, que podría ser al inicio de cada actividad, se recuerde tanto a los usuarios del servicio como a quienes los prestan el cumplimiento de las medidas sanitarias”. “Creemos que es una forma de llegar a miles de personas que de alguna manera participan en las actividades municipales”, ha apostillado.Otros de los acuerdos de la Comisión Covid, que una vez más ha estado coordinada por el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, Joan Carles March, han sido los de distribuir las actividades programadas con motivo de la Navidad en distintos espacios de la ciudad con el fin de evitar aglomeraciones, insistir en las campañas divulgativas para llegar a las personas no vacunadas “seguir pidiendo a la ciudadanía el cumplimiento de la norma VMV, Ventilación, Mascarilla y Vacunación”, según ha reiterado March.Por último, el regidor ha recordado que, pese a que corresponde a la Junta de Andalucía la toma de decisiones, el sentido de esta comisión municipal es “desarrollar un trabajo complementario, mostrar la colaboración del Ayuntamiento de Granada y, en su caso, coordinar acciones conjuntas. No se trata”, ha concluido, “de suplantar, sino de complementar”.Creada por el alcalde, Francisco Cuenca, la Comisión Covid está formada por expertos en las diferentes materias, investigadores de la Universidad de Granada, agentes de colegios profesionales, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la parte operativa de las instituciones. En el grupo han participado también representantes de los Colegios de Psicólogos y de Veterinarios, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.