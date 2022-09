La Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR acoge el 'Science, Technology and Innovation Indicators Conference STI 2022'

La Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada (UGR) acogerá durante los días 7, 8 y 9 de septiembre la 26 edición del ‘Science, Technology and Innovation Indicators Conference STI 2022’, un congreso donde se discutirá el estado actual de la evaluación de la investigación y la Ciencia.

La conferencia se celebrará en colaboración con la Red Europea de Desarrolladores de Indicadores (ENID), y aborda los nuevos temas y desafíos que han aparecido en los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este evento supondrá una oportunidad de mostrar los resultados del intenso trabajo realizado en los últimos años sobre la forma de utilizar los indicadores de ciencia, tecnología e innovación para relacionar a los actores sociales con la ciencia y la tecnología.

Algunos de los temas que se tratarán tienen que ver con la medición de la contribución de los científicos a la sociedad. Asimismo, se considerarán aspectos esenciales como la Ciencia Abierta, la valoración de las carreras científicas y aspectos sociales como promover una mayor integración de la mujer y la utilización de indicadores de género.

En el congreso se presentarán un total de 238 comunicaciones y 142 póster con la participación de investigadores de 32 países. Entre Las conferencias plenarias destacan la contribución de Alis Oancea de la Universidad de Oxford, Lev Manovic de la City University of New York o Diana Hicks del Georgia Institute of Technology.

Según los organizadores este congreso, “supone una oportunidad para la Facultad de Comunicación y Documentación de afianzar su papel de liderazgo internacional en el ámbito de la Evaluación Científica y la Bibliometría”.

Enrique Herrera, vicerrector de Investigación y Transferencia, señala la importancia para la UGR que tienen los nuevos indicadores de evaluación de la Ciencia, ya que esta es nuclear para la Universidad, por lo que la organización de este congreso internacional nos pone en la vanguardia del conocimiento que se genera orientado a una mejora de la ciencia y sus recursos”.