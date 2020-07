Concapa Granada pone en el aire el comienzo del curso para los alumnos de la concertada

Con motivo del anuncio que el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha realizado acerca del fondo de la Unión Europea de 16.000 millones de euros no reembolsables a repartir entre las Comunidades Autónomas con la finalidad de hacer frente a los efectos directos de la pandemia, y de los que al menos 2.000 millones se destinarían exclusivamente a la educación pública, excluyendo y discriminando a la enseñanza Concertada, la Confederación de Padres y madres de enseñanza privada y concertada de Granada (Concapa Granada), quiere poner de manifiesto su más "absoluta y frontal repulsa a cuantos ataques, éste es uno de ellos, se siguen realizando continuadamente en estos últimos tiempos, a las libertades ideológica, educativa e incluso a la igualdad efectiva y real de los menores, protegida de manera eficaz en nuestra Constitución, llegando incluso a proponer situaciones de desigualdad en la atención sanitaria de los menores, lo que objetiviza y provocaría situaciones de desamparo que no estamos dispuestos a tolerar", según asegura en un comunicado el presidente de Concapa Granada, Pablo Luque.

Concapa Granada entiende que intentan provocar una guerra social e ideológica en la que anunciamos "no estamos dispuestos a participar". Pero sí en cambio, defenderemos con uñas y dientes no se use la ideología como pretexto para provocar diferencias notables y claramente discriminatorias entre unos niños y otros en aspectos tan sensibles como el cuidado de la salud de nuestros hijos.

En un país que aboga por una sanidad universal, propiciada en mayor medida por el partido del Gobierno en el poder, esta mentalidad segregadora se debe mostrar claramente proscrita en nuestro estado de derecho. Estamos ante un ataque gravísimo de un Gobierno que, muy al contrario, debiera velar por asegurar real y efectivamente la igualdad y la normalización sanitaria de todos los centros educativos sostenidos con fondos Públicos.

De no mediar una reconsideración de esta postura, y por lo que se refiere al entorno educativo de nuestra ciudad, Concapa Granada avanza alguna de las medidas que en Asamblea que se celebrará en la primera quincena de septiembre, va a solicitar su adopción a las familias que forman parte de la asociación y que prácticamente suponen el 100% de la enseñanza concertada de nuestra ciudad:

-Convocaremos una Asamblea extraordinaria, sugiriendo la adopción de medidas que, responsabilizados por nuestra obligación como padres de defender la seguridad sanitaria de nuestros hijos y evitar sus posibles contagios masivos, cuestionen y planteen la imposibilidad de escolarización de nuestros hijos, hasta tanto la administración central a través de los técnicos que determine, no garantice que la actividad en los centros concertados se realiza en idénticas garantías sanitarias que en los centros públicos.

-Comunicaremos estos hechos a la propia Fiscalía de Menores y las decisiones que al respecto se adopten, a fin de que por aquella, que legalmente tiene asignados cometidos de reforma y protección de los menores, se requieran las medidas oportunas que aseguren de manera efectiva la no discriminación de nuestros hijos, y velen por la escolarización en condiciones de igualdad de todos los menores de la provincia.

-Demandaremos ante la propia Unión Europea y los organismos Internacionales competentes, su amparo ante la clara discriminación que está sufriendo la red concertada sostenida con fondos públicos, de manera conjunta con el resto de provincias españolas.

-Instaremos la defensa y protección de nuestros hijos ante el defensor nacional del menor y los defensores de Andalucía y de la ciudad de Granada, tratando de proporcionar a nuestros asociados la redacción de un texto común de uso común, reclamando la protección de estas instituciones.

-Designaremos en asamblea, una comisión de padres y madres que voluntariamente quieran poner su trabajo y dedicación a disposición de una enseñanza y unos hijos que debemos proteger, frente a una administración que es capaz incluso de utilizar la educación como instrumento generador de conflictos sociales, generando de manera artificiosa discrepancias que ocultan sus verdaderos problemas económicos y de gobernabilidad. De esta manera, garantizaremos la realización de peticiones colectivas e individuales, apertura de procedimientos administrativos de manera individualizada, etc. Una batería de acciones que, aún a riesgo de poder saturar la organización administrativa del gobierno de la Nación, provoquen la obligación de responder a cada padre en la defensa de cada uno de sus hijos, de manera que comprendan que se trata de un problema que afecta a padres, hijos y familias. No a empresas ni a organizaciones como ideológicamente tratan siempre de manipular.

-Finalmente, estableceremos un calendario de movilizaciones y reclamaciones en la subdelegación de Gobierno de nuestra ciudad, a fin de que se dé cumplida respuesta a nuestras justas reivindicaciones.

"Solicitamos del resto de organizaciones del sector de la concertada, se unan a esta estrategia, apoyando u organizando de manera conjunta estas u otras actuaciones que debamos llevar a cabo mientras no se dé marcha atrás a esta propuesta tan descabellada del Gobierno de la nación. Necesitamos dialogo bidireccional, consenso, igualdad real y efectiva. Los ciudadanos estamos hartos de engaños y poses mediáticas para luego hacer justamente lo contrario de lo prometido. Ya estamos cansados". concluye el comunicado.