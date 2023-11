Concluye en Granada la Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes

Granada ha acogido la segunda y última jornada de trabajo de la 7º Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, organizada por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) junto con la Junta de Andalucía, el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Granada.

En el primer panel se ha debatido sobre la relación entre las agencias de viajes y las aerolíneas. Otto de Vries, CEO de ASATA, ha señalado la tensión existente entre ambas durante los dos últimos años y la necesidad de llegar un acuerdo y mirar al futuro considerando las oportunidades más que los obstáculos. Andrew Bowman, presidente de WTAAA y director de TAANZ se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de un trabajo conjunto "para ver que necesitan nuestros socios comunes".

Por su parte, Guillermo Correa Sanfuentes, presidente de FOLATUR y ACHET, se ha mostrado bastante crítico recordando que el aporte de las agencias a las aerolíneas es "gigantesco" y muchas veces "no se valora".

Mª Jesús López Solás, IBERIA Chief Commercial, Network & Alliances Officer ha indicado que la mitad de lo que vende Iberia en este momento es "gracias a las agencias de viajes", a las que ha calificado como "socios estratégicos". López Solás ha coincidido en la necesidad de desarrollar una buena relación para el futuro.

En el panel, en el que también han participado Juan Antonio Rodríguez, Director Operations for FDS de IATA y Guillaume Teissonniére, General Counsel & Company Secretary de ODIGEO, se ha tratado de los sistemas de distribución NDC. Teissonniére ha reconocido la reticencia de las agencias a cambiar a este sistema porque "no tenemos incentivos", mientras que Rodríguez ha abogado por "coger el toro por los cuernos y formar parte de la transformación en los pagos para que sea beneficiosa para todos".

Innovación

La innovación en los viajes ha sido el tema del segundo panel. Juan Jesús García, Head of Industry Affairs, EMEA de AMADEUS IT Group, Edu William, CEO de The Wise Dreams CEO, Luis Dupuy, Global Business Travel V.P. Global SME Business development de AMERICAN EXPRESS, Jonathan Gómez, director general de Turismo de Málaga, Anderson Pacchioni, Senior Manager Digital

Innovation Engagement de IATA y Nagore Uresandi Espinosa, fundadora y CEO de IN2DESTINATION han compartido sus experiencias e iniciativas: el parque tecnológico de Málaga, garantía de accesibilidad en webs y apps de American Express, medición de capacidad de carga de los destinos o sus flujos y el ámbito regulatorio han sido algunos de los temas que se han tratado en el panel.

Para finalizar, Carlos Garrido, presidente de CEAV, José Manuel Lastra, vicepresidente primero, han abierto un debate de clausura con todos los asistentes.

La cumbre, que ha contado con el apoyo Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, del Patronato de Turismo de la Diputación de Granada y de los colaboradores habituales de CEAV (Amadeus, Aon, Civitatis, Iberia, Iberia Cards, Pipeline, Renfe y Turespaña), ha convertido la ciudad en el foco de atención de las agencias de viajes y de los máximos representantes del sector. Para su organización, además, CEAV ha contado con Asociación de Empresas de Mediación Turística de Granada, la Federación Andaluza de Agencias de Viajes y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada.