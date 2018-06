El Consistorio paga 174.000 euros en horas extra a fuerzas de seguridad

A pesar de las dificultades económicas del Ayuntamiento de Granada, la capital continua esforzándose por reducir la deuda con policías y bomberos a cuenta de las horas extra. Así, según detalló ayer la primera teniente de alcalde, Ana Muñoz, en la última junta de gobierno local el Ayuntamiento aprobó el pagó de 172.498 a estas fuerzas de seguridad para seguir reduciendo la deuda.

En este sentido, la edil recordó que en el año 2016 se abonaron un total de 1.716.000 euros, en 2017 se pagaron 185.841 euros; mientras que, en lo que va de año, se han superado los 651.000 euros. "De esta forma se cumple con el compromiso que se tenía por parte de este Ayuntamiento para abonar las cantidades que se adeudaban", dijo la edil. De hecho, si esta semana se aprobaron 172.498, la pasada fueron 154.000.

Los reiterados retrasos en el abono provocaron malestar en los trabajadores

Los retrasos en el pago de las horas extra han provocado un enorme malestar en ambas fuerzas de seguridad. En los pasados meses, tanto los efectivos de la Policía Local como los Bomberos han protagonizado sonoras protestas en los plenos. Pero, además también llegaron a convocar paros en el servicio debido al enorme malestar que ha generado tanto los retrasos en los pagos como la merma de las plantillas tras la imposibilidad de convocar oposiciones.

Una de las mayores dificultades para afrontar el pago es que el Ayuntamiento arrastra un presupuesto prorrogado desde 2015. En este sentido, poco se ha avanzado. Según indicó ayer la concejal el equipo de Gobierno no ha descartado sacarlos adelante. Sin embargo, cuando se cumplen seis meses de 2018 parece complicado. "No damos por supuesto no tenerlo; se está trabajando para tener un presupuesto acorde situación económica del Ayuntamiento. Cuando se tenga el borrador se avanzará en su aprobación".