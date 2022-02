Contagios y hospitalizaciones en descenso por coronavirus en Granada

El coronavirus en Granada empieza a seguir la típica tendencia a la baja que ya también parece haberse instalado en los hospitales, cuya presión asistencial se sitúa ahora en niveles de hace un mes, por lo que la sexta ola ha durado, como se dice, un mes. Esto en un día inhábil, como cada lunes, en el conteo de hospitalizaciones y muertes. De nuevo la Junta no notifica ninguna en la provincia. Que se repita esto cada lunes huele a que no se cuentan las cifras, y si no se hacen, ¿para qué dar los datos?

Así, la buena noticia es que el fin de semana ha reducido el número de personas ingresadas en los hospitales granadinos en 26 personas, a una media de 13 diarias, y la cifra más alta de reducción de camas ocupadas de toda esta oleada casos y contagios. De esta manera la contabilización se queda en 249 ingresados, la cifra más baja desde el 10 de enero, con 223 pacientes en planta (25 menos que los ofrecidos hasta el sábado) y 26 en UCI (uno menos). Que coja velocidad el descenso de enfermos en UCI por Covid tardará un poco más. Son casi veinte días sin bajar de los 25.

En cuanto a contagios, se sigue la senda descendente con la notificación de 485 casos oficiales este lunes, que siendo un dato que recoge dos días, arroja una media aproximada de 240 positivos por Covid detectados. Son cerca de 200 menos que el mismo día de la semana pasada y además hacen que la velocidad de descenso de casos sea constante. En la última semana la reducción de contagios ha sido de un 33% menos que en la anterior, algo que ya se produjo a estas alturas también el lunes pasado. La media de contagios pasa de 824 a 545.

Por fecha de diagnóstico se baja del acumulado de 7.000 casos en dos semanas por primera vez desde el día de Nochebuena, por lo que ahora Granada está en la misma situación posterior al puente de diciembre en cuanto a contagios. La media según la fecha real de contagio es de 544 casos en dos semanas y 370 en una. De seguir así la progresión, la próxima semana se estancará la bajada de contagios, que seguirá pero de forma ya menos abrupta.

Las tasas de incidencia bajan pero ya cada vez a menos velocidad. Desde el viernes la ratio provincial ha bajado en 90,5 y 17,1 casos, por lo que respectivamente se quedan 736,2 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas y de 263,7 en una. Se está reduciendo bastante la ratio semanal de descenso pero no se apunta hacia una crecida de casos de momento. En cuanto a zonas sanitarias, la capital esta en 855,9 casos por cada 100.000 personas en catorce días y 316,5 en una, descensos de 83,4 y 19,7 contagios relativos, respectivamente. En el Metropolitano se quedan en 645,6 (-75,6) y 237,3 (-98,9); en el Sur en 586,9 (-98,8) y 190,3 (-24,7); y en el Nordeste en 1.043 (-160,8) y 356,5 (-69,7). Este último bajará mañana de la incidencia 1.000.

Los curados suman 1.909 en el parte emitido hoy y la vacunación empieza la semana con 826.264 personas con al menos una dosis puesta, 777.794 con la pauta completa, y 403.066 que ya han recibido el pinchazo de recuerdo.