Contratación analiza los efectos del IPC en los servicios municipales y dice que solo afectará a la limpieza

El portavoz del equipo de gobierno municipal ha asegurado que la subida del IPC sólo afectará al contrato de limpieza y recogida de residuos. Jacobo Calvo responde así a la petición ayer del PP de un plan de contingencia para hacer frente al efecto del encarecimiento de los servicios municipales que supondrá esta subida del 9,8% y que cifraban en unos 8 millones desde el grupo popular.

"Habrá que preguntar al PP a qué se refiere. Lo que ayer planteó no terminamos de entenderlo, es una cortina de humo extraña que no responde a la realidad. Los contratos están apartados de la subida del IPC ya que se está aplicando una normativa de 2007, que se revisó en 2014, donde los contratos están desvinculados de la subida del IPC", ha dicho el portavoz, que reconoce que el análisis realizado en el área de contratación sólo se hace referencia al contrato de basura como afectado por esa subida. Un contrato que está en vías de redacción de pliegos para su nueva adjudicación y que se encuentra ahora prorrogado de forma extraordinaria para seguir prestando el servicio. "No entendemos si el PP ha generalizado al resto de contratos, es sorprendente", defiende.

Un crédito que rechazó el PP

Según Calvo, en los contratos municipales se incluye que "las empresas por su riesgo y ventura asumen las posibles subidas que se vayan produciendo a lo largo de los años. Si hay revisión en los convenios de los trabajadores es una cuestión que asume la empresa", matiza Calvo.

Precisamente por esa revisión al alza del IPC en el contrato de limpieza en el último pleno se pidió la aprobación de un crédito de 1,6 millones para pagar a partir del segundo semestre del año a la empresa a razón de unos 214.000 euros mensuales de agosto a diciembre, "una medida que ellos han rechazado" y tendrá un impacto negativo en la prestación del servicio.