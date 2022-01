Contratar un seguro de viaje es imprescindible si salimos al extranjero

En España tenemos la inmensa suerte de disponer de un sistema público que prácticamente nos cubre todo. El Estado se hace cargo de casi cualquier situación sin pedirnos un pago directo a cambio (el dinero sale de nuestros impuestos) y es improbable que nos cobren en situaciones como un rescate en montaña si lo necesitamos.

Sin embargo, esto no es así cuando salimos fuera, de manera que conviene tener el mejor seguro de viaje al abandonar España y, a veces, incluso para movernos dentro de nuestro país.

Todo lo referente a la salud es lo que más nos debe preocupar

El tema sanitario es el que más hay que tener en cuenta cuando salimos de España. En la UE nos darán la misma cobertura que a los ciudadanos del país en que estemos siempre que no podamos esperar para recibirla.

Tendremos obligaciones idénticas a las del resto de habitantes y eso supone que en muchas naciones habrá que pagar una parte del tratamiento, que nos devolverán después si hemos tenido la precaución de pedir la cartilla sanitaria europea.

Si salimos de la UE la sanidad se convierte “en una jungla” que nos puede llevar a la bancarrota. Es por eso hay que contratar mejor seguro de viaje a Estados Unidos si vamos a este país y otros donde un ingreso puede costar decenas de miles de euros.

También hay que contemplar la posibilidad de tener un accidente

Al viajar hay que contar con el riesgo de accidentarnos. Podemos sufrir un incidente leve y terminar escayolados o uno de esos percances más graves en los que ninguno queremos pensar.

Ambas situaciones pueden derivar en la necesidad de tener que volver a España cuanto antes y eso puede no ser fácil. Dependiendo de nuestro estado es probable que nos haga falta un transporte especial que no es barato, que un familiar deba desplazarse para acompañarnos, que nuestro acompañante tenga que volver de manera urgente, etc.

Eso siempre supone dinero, y si estamos en un sitio subdesarrollado implica la participación de muchas personas, puesto que la logística en esos lugares no es la mejor, momento en el que agradeceremos tener un buen seguro para viajes.

Por supuesto, hay escenarios en los que nosotros podemos ser los culpables del siniestro y en esas circunstancias un seguro de responsabilidad civil nos puede salvar de tener problemas legales.

Puede ser interesante si no salimos de España

Dentro de España las coberturas para salud y accidentes no son tan necesarias, pero existen seguros de viaje que se centran en otros problemas, como indemnizarnos por cancelación incluso si se produce por “culpa nuestra”, algo que está a la orden del día con el Covid.

También hay coberturas para la pérdida de equipaje, lo que nos conviene si viajamos con objetos valiosos en las maletas, como equipos informáticos, de fotografía, etc., pues las indemnizaciones que nos dan las compañías de vuelo son ridículas.

Suscribir un seguro de viaje siempre es una buena idea. Algunas de sus coberturas nos servirán dentro de España, pero es fuera de nuestro país donde le vamos a sacar más provecho, en especial en todo lo referente a la cobertura sanitaria.