Contrato de basura de Granada: de los pliegos "corta y pega" de Barcelona a un debate político por los plazos

El contrato de limpieza sigue dando que hablar en Granada y ha pasado ya a convertirse en un arma política arrojadiza entre PP y PSOE. Los primeros acusan a los segundos de retrasar injustificadamente la licitación e ignorar el trabajo previo realizado y los segundos recuerdan a los primeros que no dejaron las cosas como dicen acusándolos de mentir.

Esta es la situación actual en la gestión de un contrato que lo real es que se tendría que haber adjudicado para el 1 de enero de 2021 ya que la concesión con Inagra caducó el 31 de diciembre de 2020, y que desde entonces todavía no están los pliegos. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad el procedimiento? ¿Dará tiempo a que esté listo antes de las próximas elecciones y no siga costando un sobrecoste a la ciudad con la prórroga del servicio?

El PP dio ayer rueda de prensa para criticar a los socialistas y su gestión y después, en comisión municipal, el concejal socialista se defendió y salieron algunos puntos clave que no se conocían hasta ahora. El PP ha defendido desde que salió del gobierno y entró el PSOE que ellos dejaron los pliegos técnicos, el primer paso para la nueva licitación, en Contratación. Que ya se había realizado todo el trabajo previo y que de seguir su ritmo se podría haber adjudicado en septiembre de 2022. Pero el equipo de gobierno ha reaccionado acusando directamente a los populares de mentir: sus pliegos eran un borrador, que no se presentaron en Contratación oficialmente sino por correo electrónico y que son un corta y pega de los de Barcelona.

En comisión, el concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, puso ayer sobre la mesa esta información tras las preguntas de los populares sobre los plazos, el reparto de dividendos en Inagra o la partida de 46.000 euros para elaborar los pliegos, además del incremento de 1,6 millones previsto para la factura en el segundo semestre del año. El PP dijo que sí lo consideraban pliegos, no borrador, aunque la concejal Pepa Rubia reconoció en la sesión que "solo faltaba la firma" tras la acusación de Calvo de que mandaron el documento por correo electrónico, no oficialmente, "para justificarse cuando sabían que iban a abandonar la ciudad" saliendo del gobierno bipartito PP-Cs.

Según el concejal, es "falso que dejaran hechos los pliegos técnicos" para la licitación del contrato como asegura el PP desde que salió del Gobierno municipal. "Cuando sabían que iban a abandonar el gobierno mandaron por correo electrónico un borrador pero no se entregó oficialmente ningún pliego en Contratación", asegura el edil. Ahora "vamos con la lengua fuera porque ellos no cumplieron pero los técnicos del área están trabajando para tenerlo listo". Calvo defiende que tras su llegada al Gobierno han tenido que volver a retomar la tramitación con el cambio de concepto del contrato, que el PP orientaba a la división en 4 lotes con un presupuesto de 39 millones y que el PSOE va a unificarlo en un solo contrato.

"Vamos con retraso pero ellos lo deberían haber dejado adjudicado a 1 de enero de 2021, por lo que no están legitimados para hablar de retrasos", aseguró Calvo, que espera, no obstante, que se llegue ya no a tiempo pero sí en forma al proceso de licitación este año 2022, frente a la acusación del PP que dice que se agotará la legislatura sin adjudicarse por los plazos que hay que seguir.

Un modelo por lotes que no asumen y falta de presupuesto

Según Calvo, el modelo que dejó el PP de lotes "no lo asumimos, por lo que estamos unificando los lotes y hay que ver que se ajuste a las características de Granada porque el documento era un corta y pega de los pliegos de Barcelona, por lo que no está bien contextualizado", aseguró el concejal de Medio Ambiente a este periódico antes del enfrentamiento con el PP en la comisión. Ahora se están elaborando los pliegos técnicos por parte del personal municipal en cuanto a objetivos.

Además, Calvo adviertió de la cuestión económica que hay que tener en cuenta con el nuevo contrato. Ahora el contrato es de 39 millones porque con la pandemia y el confinamiento se bajó el presupuesto porque no había servicios extraordinarios como ferias y fiestas, por lo que se recortó. Pero ahora, con la normalidad, se vuelve al servicio que había en 2019 con todas sus demandas pero con el mismo presupuesto. Por eso justifica la partida de 1,6 millones que se pagará en el segundo semestre a la empresa, y que irá a pleno de este mes, ya que si no afectará al servicio o habrá que recortar personal porque se tiene el mismo trabajo que en 2019 pero con el presupuesto de la pandemia. Además, "hay que tener en cuenta el IPC con una subida del 6,5% y un incremento de la masa salarial de 1,5 millones". "Son 3 millones que no tenemos en el presupuesto actual que si no se corrige puede llevar a un recorte de personal o a una merma del servicio", dijo Calvo.

Por eso justifica que se recurra al fondo de reserva para aproximar el presupuesto a la situación actual, que también llevará a reajustar el nuevo pliego de los 39 a los 40,5 millones.

En cuanto a los plazos, asegura que el plus de productividad solicitado de 46.000 euros es precisamente para agilizar los trámites y pagar al personal esas tareas extra que tendrán que hacer para sacar a tiempo los pliegos. "El PP contó con siete consultoras, que no digan que ahora vamos a recurrir a una empresa externa". Calvo, con todo, informó en comisión que hay una consultora acompañando la labor de los técnicos, pero reprochó al PP que ellos tenían más, hasta 7.

¿Listo antes de las municipales de 2023?

El PP lo duda, por lo que presentará una moción a pleno para que se adjudique en junio de este mismo año para evitar los efectos económicos en la ciudad de pagar más a Inagra por el servicio. Los ediles Pepa Rubia y Francisco Fuentes se preguntan qué ha pasado con los pliegos que dejaron hechos. ¿Se ha tirado todo el trabajo a la basura? ¿No vale nada? "Entendemos que haya cuestiones en los que hay diferencia, ¿pero todo el pliego?", aseguró Rubia.

Según los cálculos del PP, entre aprobar pliegos, licitar, alegaciones y adjudicaciones, se irán por lo menos ocho meses y "si no se adjudica ya no se llegará al fin de mandato con la adjudicación definitiva". "Nosotros queríamos haberlo tenido aprobado para septiembre y ya dejamos todo preparado con unos pliegos técnicos casi finalizados y un presupuesto que respetaba el plan de ajuste, pero llevamos ocho meses sin noticias y ahora se reparten beneficios y se entregarán 1,6 millones más a la empresa, lo que impedirá licitar este año por la falta de presupuesto", explicó Fuentes, que matizó que si no se adjudica antes de agosto habrá que "sacar el dinero de algún sitio para pagar esos 1,6 millones".

El PP se ha mostrado también en contra del reparto de beneficios que se ha acordado en el consejo de administración de Inagra.