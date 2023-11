Convocan una manifestación en Granada para pedir un alto el fuego en Gaza

La Plataforma Granada Abierta convoca una manifestación, este domingo 12 de noviembre a las 12:00, en los Jardines del Triunfo hasta el Paseo del Salón para pedir el alto el fuego contra los palestinos por parte del ejército de Israel, que ataca con fuerza la Franja de Gaza desde hace varias semanas. "Inundemos las calles de Granada con banderas palestinas, uniendo nuestras voces contra el genocidio y digamos alto y claro 'no en nuestro nombre", explican desde la plataforma.

"Israel lleva bombardeando de manera indiscriminada a la población de la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre, sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años. La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes, con casi 10.000 muertos de los cuales más de 4.000 son niños. Numerosos juristas están denunciando un genocidio en la Franja de Gaza. Asimismo, en Cisjordania y Jerusalén se está acelerando la limpieza étnica, con detenciones masivas, asesinatos y agresiones, con el objetivo de expulsar a la población nativa", añaden desde la plataforma Granada Abierta.

El 29 de octubre, la ciudad ya se movilizaba por esta causa en la capital. Más de 30 organizaciones, partidos políticos, sindicatos y plataformas civiles participaron, que también dio comienzo en el Triunfo y discurrió hasta la Fuente de las Batallas sin incidentes y con cánticos pidiendo que cesen los ataques. Estas manifestaciones también se han repetido en otras ciudades de toda España.

"La población civil no tiene dónde refugiarse, no existen lugares seguros. Israel ha cortado el suministro eléctrico, no hay agua, ni alimentos, ni gasolina, el sistema sanitario está colapsado y se está impidiendo la entrada de la ayuda humanitaria de forma segura, suficiente y sostenida", sentencian desde Granada Abierta.