Coronavirus en Granada: aumentan otra vez los contagios, pero se estanca la ocupación hospitalaria

Más contagios, pero sin tantas hospitalizaciones en Granada. A modo de resumen, esto es lo que puede extraerse del parte diario del coronavirus ofrecido este viernes 2 de julio por la Junta de Andalucía, una tendencia en alza que durante los últimos días ya estaba quedando, pero que no hace activar las alarmas dado que no está suponiendo un aumento de la ocupación hospitalaria. Y es que el camino hacia la inmunidad gracias a la vacuna, para la cual ya pueden pedir fecha quienes tienen 35 años, está dando sus frutos de cara a un verano en el que se espera lograr esa gran masa de vacunados. Eso sí, pese a ello no hay que olvidar que el virus continúa y así lo muestran unos datos de contagios que son incluso peores que los de la jornada anterior: Granada cuenta con 306 nuevos positivos, lo que supone un repunte de 32 respecto a los notificados el 1 de julio.

Si los 274 contagios notificados este jueves eran el peor dato desde el 17 de mayo, la cifra de este viernes es aún más crítica. Granada ha roto la barrera de los 300 positivos en 24 horas al contabilizar 306, lo que hacen que se convierta en el peor día de contagios desde mediados del pasado mayo. Sin embargo, lo cierto es que se da algo de respiro a las cifras gracias a la ausencia de fallecidos, así como al número de personas recuperadas, pues mientras que el día anterior fueron solo 82 las altasCovid, este viernes han sido 282 los recuperados.

Asimismo, a esa tónica positiva se suma que tan solo han sido siete los nuevos hospitalizados, ninguno teniendo que ingresar en UCI, lo que deja la situación hospitalaria algo más aliviada que durante la jornada anterior. En concreto, de los 76 hospitalizados que se habían notificado el jueves 1 de julio, un día después son 74, eso sí, pese a que ninguno de los nuevos ingresados lo haya hecho en UCI, esta unidad sí que ha sufrido un incremento al pasar de 17 pacientes a los 19 actuales.

En Granada, según los últimos datos, se han registrado un total de 92.439 positivos, 8.332 hospitalizados y 1.102 pacientes UCI, a los que se suman los 1.781 granadinos que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia a consecuencia del coronavirus. En cuanto a número de recuperados, el total ya asciende a 87.850.

Respecto a los datos de vacunación, que son los que están manteniendo a raya la gravedad de los contagios, Granada ya cuenta con 374.140 personas que tienen inoculada la pauta completa de la vacuna, mientras que hay 521.780 personas con solo una de las 861.065 dosis que se han administrado hasta la fecha en la provincia.