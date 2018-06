Cospedal: "Tendríamos que haber aplicado el 155 con más fuerza"

El llamamiento a la unidad de los dirigentes del PP de cara a las primarias para suceder a Mariano Rajoy tiene letra pequeña. Lo puso de manifiesto ayer la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que presentó su candidatura en la sede del PP de Granada en una sala que pasará a llamarse 'presidente Mariano Rajoy' a propuesta de la dirección del partido. "En el partido somos muchos los que consideramos que el 155 tendría que haber sido aplicado con mas fuerza, los catalanes no entendieron qué hacia el Partido Popular y ahora tenemos que recuperar a toda esa gente, no solo en Cataluña sino en el resto de España", señaló en su intervención Cospedal en una pulla de soslayo a Soraya Sáenz de Santamaría, competidora en las primarias del PP, y la persona que asumió la gestión de la crisis catalana en el Ejecutivo de Rajoy.

También el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, quiso marcar su territorio y no dudó en criticar con vehemencia a las direcciones de Málaga y Sevilla por mostrar desde el minuto cero su apoyo a la exvicepresidenta del Gobierno. "Los afiliados granadinos tienen la oportunidad de decidir qué quieren hacer para su partido y yo no voy a perturbar ese proceso libre y democrático", señaló Pérez para apostillar que en Granada nadie les va a decir qué tienen hacer, "ni en Sevilla ni en Málaga". De esta manera, el presidente de los populares escenificó la división del partido en Andalucía, territorio sorayista con el mandato de Juanma Moreno y con una minirebelión en el horizonte con María Dolores de Cospedal como ariete.

Yo no querría ser presidenta del Gobierno como Pedro Sánchez, con los independentistas y con Bildu"

Fueron los tambores de guerra que sonaron en la sede de los populares en un encuentro en el que Cospedal llamó a forjar el futuro del partido recuperando sus valores tradicionales y sin "ser una fotocopia de nadie", según dijo en alusión directa a Ciudadanos. "Somos el original, hay otros que quieren copiar, pero si somos fieles a nuestros principios vamos a recuperar esa ilusión y toda esa confianza que en estos años hemos perdido porque, efectivamente, no hemos sabido trasladar a los ciudadanos que nos ha tocado una época de gobierno muy complicada", afirmó Cospedal.

En su opinión, el PP tiene que volver a ser el referente de los votantes en cuanto a la "defensa de la libertad, defensa de la unidad de España, del patriotismo constitucional, la iniciativa individual y el afán de excelencia". Y no dudó en volver a criticar con firmeza al nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez, a quien acusó de "traicionar" a los españoles al pactar "con los enemigos de España". "Es una vergüenza que el presidente del Gobierno esté poniendo en tela de juicio la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo y la condena a ETA". "Nosotros no somos el Partido Socialista, nosotros no queremos gobernar a costa de cualquier cosa, yo no querría ser presidenta del Gobierno como Sánchez, con los independentistas y con Bildu", aseguró para esbozar el que será uno de los mantras de su campaña.

También tocó la igualdad de género y aseguró que España "está preparada para que la gobierne una mujer", pero puso como matiz que, cuando se trata "de mujeres de centro derecha" que representan a "la gran familia liberal, conservadora y demócrata cristiana del PP", este hecho se minusvalora por parte de la izquierda. "No es la candidatura de Cospedal, es la candidatura del PP para que salgamos más fuertes a ganar elecciones", concluyó Cospedal antes de concluir el acto y dar un paseo por la ciudad en el que no faltaron los selfies con los que reconocieron a la que puede ser la sucesora de Mariano Rajoy en Génova.

En compañía. María Dolores de Cospedal llegó a la sede del PP de Granada acompaña del presidente provincial, Sebastián Pérez, y del secretario general del partido, Pablo García. "Aquí sabéis ganar elecciones y nos hacen falta hombres y mujeres que sepan ganar elecciones, que sepan ir a por todas, que no se anden con paños calientes, que vayan defendiendo lo que creemos y lo que somos y ganando elecciones, los ciudadanos quieren ver las cosas claras", dijo Cospedal.