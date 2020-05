Crece el número de jubilados en Granada y la pensión media alcanza los 853 euros

La incertidumbre no es ajena a nadie. No sólo el sector privado está sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus sino que las consecuencias sobre lo público se dan por hecho. No obstante, el colectivo de pensionistas -siempre de actualidad- sigue creciendo en la provincia de Granada como clara advertencia de la necesidad de blindar este sistema. En Granada ya son 188.618 las personas que reciben una pensión a fecha de mayo de 2020, lo que representa un aumento interanual del 0,8% según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En la tabla estadística, difundida por la Subdelegación del Gobierno en Granada, apunta que del total de las 188.618 pensiones en la provincia, la gran mayoría como es normal son por jubilación (111.940) seguidas las de las viuedad (45.430), las de incapacidad permanente (22.059), las de orfandad (7.920) y las que son a favor de familiares (1.269).

En cuanto a la pensión media en Granada alcanza los 853,49 euros, por debajo de los 904,36 de Andalucía y los 1.010 a nivel nacional. Es decir los pensionistas de la provincia ganan de media unos 50 euros menos que en el resto de la región y más de 150 euros que en el conjunto del país destacando por ejemplo las pensiones del País Vasco con sus tres provincias superando una media de 1.200 euros.

Asimismo, los jubilados granadinos se situarían en una prestación media de 978,26 euros mientras que los pensionistas por incapacidad permanente en la provincia tienen una asignación media de 903,52 y los de viuedad se sitúan en 613,62. Las pensiones medias a favor de familiares están en 545,05 euros y las de orfandad en 372,92.

En Andalucía, el número de pensiones registradas en mayo ha sido de 1.579.598 lo que significa un incremento del 1,0% con respecto al mismo mes del año anterior. En este caso, la pensión media es de 904,36 euros, con un crecimiento del 2,0% en relación con el mes de abril de 2019

El conjunto del sistema a nivel estatal alcanza un total de 9.754.137 pensiones contributivas, un 0,48% más respecto al año pasado. El 6.073.499 son por jubilación; 2.343.975 corresponden a viudedad; 953.905 a incapacidad permanente; 339.814 a orfandad y 42.944 a favor de familiares. La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanza los 9.852.781 miles de euros.

La pensión media de jubilación asciende a 1.160,69 euros, lo que representa un aumento del 2,02% respecto al año pasado. La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación,incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 1.010,11 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 2,03%.