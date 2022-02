Críticas al PSOE de Granada por otorgar a Francisco Cuenca la secretaría del partido en la capital

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz ha criticado este viernes que el PSOE premie a Francisco Cuenca, alcalde de la ciudad, con la secretaría de la capital contando, a su juicio "con un único mérito, su fidelidad extrema a un Gobierno central que es lesivo para Granada".

En su intervención, el edil ha lamentado que desde la primera semana de enero Granada haya tenido que soportar a un alcalde "en campaña permanente" para revalidar su cargo, que ha olvidado por completo su función como regidor dedicando todas sus comparecencias a cargar contra el Gobierno Andaluz.

En este sentido, el edil ha censurado que Cuenca se haya convertido en un hombre dedicado a borrar pasajes de la historia de la etapa de gestión del PP. "El alcalde se ha convertido en un personaje poco elegante incapaz de reconocer los méritos de otros compañeros en la ciudad de Granada".

El edil ha pronunciado estas palabras refiriéndose a la presentación del nuevo parque del Zaidín donde no fue capaz de "hacer ni una sola mención a la gestión brillante que el PP y concretamente, el área de Urbanismo dirigida por Luis González hizo para hacer realidad este parque atascado desde hacía años".

Así, a juicio de Díaz, para Cuenca solo hay dos momentos en la historia de esta ciudad "antes de Cuenca y después de Cuenca", obviando que durante tres años relegó a la ciudad a la parálisis más absoluta y que actualmente solo está recogiendo los frutos del trabajo del PP que consiguió importantes logros como el primer presupuesto en cinco años, el desbloqueo de los fondos Edusi con obras en todos los distritos, o la aprobación del primer reglamento de Gobierno Abierto.

En este sentido, ha desmentido que sea idea del PSOE convertir este espacio en una gran zona verde. Prueba de ello es que los proyectos se arrastran desde años atrás dentro de un programa Edusi que va desde el 2014 hasta el 2020.

No obstante, ha reconocido que no es la única obra en la que el alcalde se cuelga la medalla sin hacer ni una mención al trabajo y el esfuerzo del equipo de Gobierno anterior, y ha asegurado que está siendo habitual que, incluso, se presente en obras que no son de su competencia para atribuirse inversiones de la Junta de Andalucía en ese afán de protagonismo y venta de humo que le caracteriza.

"Espiral de Ciencia Ficción"

"Granada está encarando una espiral casi de ciencia ficción", ha dicho el edil, quien considera que mientras el alcalde habla de proyectos a largo plazo se olvida de la micropolítica, de las cosas que realmente reclama la calle.

Como ejemplo, ha relatado la falta de atención a los distritos donde, barrios como el Realejo reclaman mayor presencia policial para acabar con el vandalismo y las pintadas. A todo ello se suma el ruido, los botellones, la suciedad o las carreras de coches como la celebrada la pasada semana en los terrenos del antiguo hiper donde son habituales las concentraciones.

Pero además, el edil ha lamentado que cada semana el PSOE se autofelicite cada semana por la reducción del periodo medio de pago a proveedores. Una cifra que es obra del PP que se encontró el PMP en 220 días que el PP redujo hasta los 96,67 días de mayo de 2021.

"El PSOE no sabe gestionar la economía de la ciudad, lo demostró en su anterior legislatura y lo está demostrando ahora por lo que no entendemos tanto jolgorio", ha dicho el edil, quien considera que cada balance de junta de Gobierno del PSOE está marcado "por una auténtica fiesta para celebrar las cifras del trabajo del PP".